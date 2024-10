A Qorium, pioneira do couro cultivado, divulgou imagens de sua mais recente amostra de couro cultivado em laboratório. Medindo 35x35 cm, o material foi produzido usando o biorreator de tecido recém-escalonado da empresa, representando uma prova de conceito para a comercialização em escala total do processo de produção da empresa, que pega uma pequena amostra de células da pele de uma vaca viva e as reproduz em um laboratório para criar couro com a mesma resistência, durabilidade e aparência do couro de origem animal produzido tradicionalmente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241015719866/pt/

Measuring 35x35cm, the material has been produced using the company’s newly scaled-up tissue bioreactor, representing proof of concept for full-scale commercialisation of the company’s production process. (Photo: Business Wire)

Quando produzido em escala comercial, o material da Qorium exigirá uma fração da água e da energia necessárias para criar e processar couros de animais, minimizando o impacto climático e eliminando os problemas de bem-estar animal, todas considerações essenciais para as marcas de consumo. A Qorium está fazendo parcerias com uma série de marcas automotivas e de moda de ponta para codesenvolver seus materiais e se tornar uma fornecedora em escala.

A empresa acelerou sua trajetória de crescimento após uma recente rodada de financiamento, anunciando a contratação de um novo diretor financeiro e investindo em novos equipamentos em seu laboratório na Universidade de Maastricht.

O CEO da Qorium, Michael Newton, declarou: “esta amostra é uma prova concreta de que um futuro em que couro de alta qualidade e alto desempenho pode ser produzido conforme a necessidade, sem os prejuízos ao bem-estar animal e ao meio ambiente associados ao material tradicional, está próximo. O desafio de ampliar o processo foi árduo, e este último avanço é um testemunho do trabalho árduo de nossas excelentes equipes de ciência e engenharia”.

O fundador da Qorium, Mark Post, afirmou: “O fato de que, com uma equipe relativamente pequena e em um período relativamente curto, conseguimos criar folhas de couro de alta qualidade que demonstram processos de produção escaláveis mostra que estamos no caminho certo para termos um produto pronto para o mercado. Do ponto de vista científico, ainda temos muito trabalho a fazer, mas os principais desafios já foram superados. Os próximos passos serão a otimização contínua do produto, redução de custos e engenharia de processos, áreas nas quais já estamos vendo um progresso muito positivo. O futuro certamente parece muito promissor para a agricultura celular”.

Sobre a Qorium

A Qorium é a principal empresa de couro cultivado em células do mundo. O couro da Qorium possui emissões de carbono drasticamente reduzidas, sem emissões de metano e uso de água e produtos químicos radicalmente reduzidos em comparação com o couro tradicional, sem vínculos com o setor pecuarista ou os processos poluentes necessários no processamento de peles de animais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241015719866/pt/

Sarah@stbailey.com / +44 7402 320 448