Em ano de copa EUA prevê alta no turismo e fluxo entre sedes

O International Visitor Forecast, relatório publicado no último semestre pelo National Travel and Tourism Office (NTTO), revelou que, durante 2026, os Estados Unidos deverá receber 91,1 milhões de turistas internacionais - número que deve superar os níveis pré-pandêmicos definidos pelo escritório oficial do país. A previsão do alto índice de visitas internacionais, em parte, pode ser impulsionada devido à movimentação para a Copa do Mundo, que acontece no mesmo ano e, pela primeira vez, será sediada em três países: Estados Unidos, México e Canadá, atraindo um público global que poderá transitar entre as nações.



O levantamento indica que o número de viajantes com destino aos EUA via transporte aéreo representará 8% a mais em relação a 2019, com destaque para os os países da Copa, Canadá e México, que terão respectivamente 24,4 milhões e mais de 21 milhões de visitantes. Além disso, o Brasil, que conta com muitos interessados nos jogos, prevê cerca de 2,3 milhões de provenientes.



Diante dos dados, que levam em consideração a relevância do evento, é essencial que os interessados em acompanhar a Copa do Mundo 2026 estejam cientes da obrigatoriedade de obtenção de vistos para entrar em cada país, assegurando a livre circulação entre eles. Para essa finalidade o visto de turismo é o mais adequado, permitindo uma estadia temporária voltada para lazer e eventos, de acordo com as normas consulares.

A seguir, estão as especificações sobre a categoria de turismo para cada país-sede:



Estados Unidos: Mais conhecido como B1/B2 esta categoria é destinada para não imigrantes, ou seja, quem deseja ir apenas para turismo, negócios, lazer e até mesmo a participação em eventos. A sua validade é de 10 anos, mas a duração da estadia pode ser de 90 a 180 dias, desde que o viajante comprove que não pretende se empregar nos EUA.



México: O visto de visitante para quem deseja ir ao México tem como finalidade permitir a entrada de indivíduos que irão de férias, lazer, trânsito e/ou reuniões de trabalho. O documento pode ter validade de até 180 dias. Normalmente, o resultado do visto é emitido no mesmo dia do agendamento.

Canadá: O Temporary Resident Visa (TRV) é indicado para quem irá ingressar no Canadá para lazer e participação em eventos, como a Copa do Mundo. O prazo máximo de estadia no país com esse visto é de até 6 meses ou 24 semanas.



Assistir à próxima Copa, que contará com mais seleções e partidas, leva muitos a buscarem formas práticas de circular entre um ou mais país-sede. No entanto, é essencial cumprir as diretrizes de entrada necessárias para a obtenção dos vistos de turismo, o que inclui a organização minuciosa da documentação e a preparação para a entrevista consular, etapas que são rigorosamente avaliadas.

Adrielli Lucena, coordenadora do núcleo americano na WeVisa, assessoria focada em documentos consulares com escritórios em São Paulo e Miami, comenta como a empresa buscou uma forma de incentivar viagens à Copa do Mundo 2026 por meio de uma campanha exclusiva: “Iremos oferecer um suporte personalizado na solicitação dos vistos de quem planeja ir aos três países; na adesão da promoção, o cliente ganha as assessorias pagando apenas uma”, explica.

A especialista ressalta que a campanha voltada para os países da Copa foi estruturada para atender cada cliente individualmente, como forma de garantir uma análise detalhada do perfil e que o processo de solicitação do visto esteja em conformidade com as normas de cada consulado: “Buscamos proporcionar uma experiência tranquila, com acompanhamento constante, para que os turistas migrem com segurança e possam aproveitar os jogos ao máximo”.

Website: https://wevisa.com.br/