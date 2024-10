Com modelos de negócios historicamente centrados em disrupção, as fintechs de crédito seguem intensificando o uso de inovações financeiras com o objetivo de aprimorar suas ofertas de soluções e serviços. É o que aponta a mais recente edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela Associação Brasileira de Crédito Digital - ABCD e pela PwC Brasil. De acordo com o estudo, o open finance lidera as iniciativas que as empresas do setor pretendem fortalecer em suas operações (38%).

Moeda digital do Banco Central, o Drex, cuja segunda fase de seu projeto-piloto já foi anunciada pela autoridade monetária, aparece em segundo lugar, com 28%. Previsto para 2025, o Drex possibilitará que os brasileiros realizem vários tipos de transações financeiras por meio de ativos digitais e contratos inteligentes de forma segura e eficiente.

Já o PIX, sucesso desde o lançamento e em avanço contínuo - em junho do ano que vem será lançada a modalidade automática do mecanismo -, surge na terceira posição entre as inovações financeiras que o setor de crédito digital projeta intensificar (25%) em suas ofertas. Batendo recordes frequentes no volume de transações realizadas em um só dia, o sistema de pagamentos instantâneos já é utilizado por 58% das fintechs de crédito.

A pesquisa revela também que estão no radar das fintechs de crédito aumentar a aposta em soluções de interoperabilidade, microcrédito descentralizado, marketplace de ativos digitais e open insurance.

“O apetite das fintechs por inovações, sejam elas tecnológicas ou financeiras, sempre norteou os negócios do setor, que se estabeleceu em meio à transformação digital”, afirma Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD. “Todas essas novidades têm sido fundamentais para a redução de riscos, diminuição do custo de capital e, sobretudo, para a evolução da experiência dos clientes, fator cada vez mais determinante para o segmento”, completa a executiva.

A Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2024 destaca ainda que as fintechs mantiveram o crescimento e expandiram sua atuação em 2023, concedendo R$ 21,1 bilhões em crédito, um aumento de 52% em relação ao ano anterior. Além disso, entre 2022 e 2023, as empresas do setor registraram crescimento de 79% no número de clientes pessoas físicas, chegando a 46,7 milhões no Brasil e cerca de 7 milhões no exterior.

A pesquisa completa pode ser acessada em https://creditodigital.org.br/estudos/.