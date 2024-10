Cresce mercado de manipulação com inovação e personalização

O mercado de farmácias de manipulação no Brasil tem vivenciado uma expansão significativa nos últimos anos, favorecido pela crescente demanda por medicamentos personalizados e cuidados específicos para a saúde dos pacientes.

De acordo com a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), entre 2019 e 2023, as farmácias que preparam medicamentos e produtos sob medida tiveram um aumento de faturamento de 17,1%, somando R$ 11,3 bilhões. O índice é superior ao crescimento do PIB do Brasil.

Essa tendência está alinhada ao crescente interesse dos consumidores por produtos sob medida, que oferecem mais eficácia e segurança. "O cuidado na escolha das matérias-primas e o rigor no processo garantem um resultado mais assertivo", afirma Ana Paula Antunes Borges Naves Teixeira, farmacêutica e sócia-proprietária das unidades da Farmácia Artesanal de Uberaba (MG), Nerópolis e Inhumas (GO).

Com a personalização como um dos pilares da manipulação, o setor tem se tornado uma alternativa viável e muitas vezes preferida em relação aos medicamentos industrializados.

O Brasil é um dos países que mais se destacam nesse segmento, com cerca de 8.700 farmácias de manipulação, de acordo com dados da Anfarmag.

Esse cenário evidencia o papel crescente das farmácias magistrais no cuidado com a saúde da população, especialmente na produção de fórmulas que se adequam a condições específicas, como intolerâncias ou alergias a determinados componentes.

Além disso, o mercado de manipulação se diferencia pelo atendimento próximo e especializado. Segundo Ana Paula, o relacionamento entre farmacêutico e paciente é fundamental para garantir o sucesso do tratamento. "Nós buscamos entender as particularidades de cada cliente. Esse contato permite não só ajustar as fórmulas, mas também orientar melhor o uso dos medicamentos, o que fortalece a confiança e os resultados", explica a farmacêutica.

Outro fator que impulsiona o crescimento do setor é a inovação tecnológica, que tem permitido maior precisão na manipulação das fórmulas. "Na Farmácia Artesanal, utilizamos equipamentos de última geração, o que nos garante maior exatidão na pesagem e na produção das fórmulas. Essa tecnologia é um diferencial importante para a qualidade dos produtos e a segurança dos nossos clientes", completa Ana Paula.

Com a expansão do setor, a expectativa é que mais pessoas passem a buscar os benefícios da manipulação farmacêutica.

Além de personalização e segurança, a manipulação se mostra uma opção viável para tratamentos que envolvem dosagens específicas ou combinações que não estão disponíveis nos medicamentos comercializados em larga escala.

A transparência no processo, aliada ao acompanhamento próximo do paciente, tem sido um dos grandes atrativos para quem busca um atendimento mais humanizado e eficiente.

Por fim, Ana Paula reforça a importância do autocuidado e da prevenção na saúde das mulheres, especialmente durante campanhas como o Outubro Rosa: "Cuidar da saúde é um ato de amor. Na Farmácia Artesanal, prezamos pelo bem-estar de nossos clientes e buscamos proporcionar tratamentos que atendam cada necessidade de forma única e segura", conclui.

