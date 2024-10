Nanoprópolis chega às redes de farmácias do Brasil

A Apisvida, com 30 anos de tradição no mercado apícola, anunciou o lançamento e a distribuição de seu mais recente produto, o Nanoprópolis®, nas principais redes de farmácias do Brasil. O suplemento alimentar em gotas, desenvolvido em parceria com pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da Universidade de São Paulo (USP), visa trazer inovação no setor com seus benefícios à saúde.

O produto já está disponível nas prateleiras de redes como Droga Raia, Drogasil, Drogarias Pacheco, Drogaria São Paulo, Farmácias Nissei, Carrefour Drogarias, Venâncio, Pague Menos, Drogão Super e Farmácia Permanente.

“Se a Nanoprópolis® já está sendo vendida nas principais farmácias do Brasil, isso é um indicativo de validação do produto por parte do consumidor e do mercado”, explica Luiz Felipe Matiazzi, diretor de operações da Apisvida. “A introdução de um suplemento como este, respaldado por uma parceria acadêmica e resultados científicos promissores, facilita o acesso pelas farmácias”, completa.

Segundo Eduardo Augusto, diretor comercial da Apisvida, a negociação para introduzir a Nanoprópolis® nessas vagas foi viabilizada pela combinação de tecnologia avançada e credenciais científicas. “Foi necessário um esforço de comunicação robusto, onde apresentamos estudos de eficácia, certificações de qualidade e resultados de mercado”, destaca.

Efeitos comprovados cientificamente

A Nanoprópolis® é um suplemento alimentar à base de extrato de própolis, uma substância natural produzida por abelhas e reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. Estudos realizados pela USP indicaram que o produto foi capaz de reduzir em 87% a carga viral do vírus da Covid-19 (SARS-CoV-2) em ensaios celulares. Além disso, os estudos apontam eficácia no controle da resposta inflamatória exagerada observada em casos graves da doença e na ação contra outras infecções causadas por bactérias e fungos.

“A parceria com uma instituição de renome como a USP foi fundamental para que o produto ganhasse substituto no mercado e conquistasse espaço nas principais redes de farmácias do Brasil”, afirma Augusto. Para a Apisvida, o foco é expandir o alcance do produto enquanto reforça a importância de se buscar soluções cientificamente validadas e confiáveis.

Apesar dos benefícios destacados, é importante ressaltar que a Nanoprópolis® não deve ser vista como um medicamento ou como única opção de tratamento para qualquer problema de saúde. “A Nanoprópolis é um suplemento natural e não tem contra indicação, mas é fundamental que o paciente consulte sempre um médico para avaliar se o produto é adequado em caso de necessidades específicas”, orienta Matiazzi.

