O comércio de orquídeas é um dos mais rentáveis do mundo. Segundo o relatório da Business Research Insight, de 2023, o mercado global dessa espécie foi de US$ 292,6 milhões em 2021. Até 2030, deve atingir US$ 408,39 milhões em 2030, exibindo um crescimento anual de 3,67% durante o período de previsão.

A família Orchidaceous, que possui uma grande variedade de plantas com flores, inclui orquídeas como membros. São uma das duas maiores famílias de plantas com flores, juntamente com as Asteraceae. Existem cerca de 763 gêneros e 28.000 espécies atualmente reconhecidas na família das orquídeas.

As flores trazem inúmeros benefícios para qualquer lugar. No ambiente residencial, podem melhorar a qualidade do ar, estimular a produtividade e a criatividade, além de proporcionar uma decoração sofisticada sem exigir grandes cuidados.

Nesse cenário, o CEO e fundador da Giuliana Flores, Clóvis Souza, lista algumas espécies de orquídeas que são mais simples para criar dentro de casa:

Phalaenopsis

As Phalaenopsis se adaptam bem a ambientes internos e são conhecidas pela resistência e baixa necessidade de manutenção. O ideal é colocá-las onde recebam luz indireta brilhante, como em uma janela virada para leste ou oeste. "Evite luz solar direta para que as folhas não sejam queimadas. Elas prosperam em temperaturas entre 18° e 24°, evitando correntes de ar frio", explica Clóvis.

A indicação é usar substrato bem drenado e que permita boa aeração para as raízes, composto por casca de pinus, carvão vegetal e esfagno. Regue uma vez por semana e, no inverno, reduza a frequência para intervalos de 10 a 14 dias. É importante se certificar de que a água escorra bem pelo vaso, evitando acúmulo nas raízes. Mergulhar o recipiente em um pote com água por alguns minutos, por exemplo, é uma boa prática. A floração geralmente ocorre uma vez por ano e pode durar de dois a três meses. Com bons cuidados, algumas podem florir duas vezes por ano.

Dendrobium

As Dendrobium são versáteis e podem se adaptar a várias condições de cultivo, com um ciclo de floração longo e menor propensão a problemas relacionados a pragas. Esse tipo de orquídea gosta de ambientes quentes e úmidos, com luz indireta brilhante. No entanto, elas também se beneficiam de alguma luz solar direta por poucas horas. As temperaturas ideais ficam entre 15° e 30°.

O substrato indicado também é um mix de casca de pinus, carvão vegetal e pedras de argila expandida. O importante é regar a cada quatro ou sete dias, evitando água em excesso. Essa planta floresce uma ou duas vezes por ano, dependendo da espécie, e pode durar várias semanas.

Cattleya

As Cattleyas, conhecidas por suas flores grandes e perfumadas, são resistentes e toleram ampla gama de condições. Florescem em ambientes iluminados e necessitam de luz indireta brilhante e alguma luz direta pela manhã. Diante disso, janelas voltadas para o leste ou oeste são excelentes. Elas preferem temperaturas entre 18° e 26° durante o dia e um pouco mais frias à noite.

