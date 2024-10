Vanderlande investe em tecnologia para ampliar logística

A Vanderlande, empresa global de manuseio de materiais e automação logística, continua a expandir sua presença no mercado de armazenagem e encomendas com o uso de tecnologias e soluções, com objetivo de proporcionar eficiência e crescimento sustentável no setor logístico.

Na mesma direção, dados do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, mostram que o setor de e-commerce movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, marcando um aumento de 4,8% em relação a 2022, quando o volume de negócios foi de R$ 187,89 bilhões.

Adriano Santos, Country Manager da Vanderlande no Brasil, explica que com este crescimento exponencial do e-commerce e a necessidade de processos logísticos cada vez mais ágeis, a empresa tem buscado oferecer soluções que respondam a essas demandas.

“Tecnologias como sistemas de movimentação automática de mercadorias, robótica colaborativa e soluções de inteligência artificial (IA) estão sendo aplicadas para otimizar o gerenciamento de estoque, aumentar a precisão dos pedidos e reduzir prazos de entrega”, informa o profissional.

Para ele, este setor está à frente de uma revolução, onde a automação inteligente e o uso estratégico de dados são fundamentais para atender às exigências crescentes do consumidor final. "Nosso objetivo é desenvolver soluções que ajudem nossos clientes a escalar suas operações de maneira eficiente e sustentável”, reitera.

A seguir, o especialista apresenta as principais iniciativas tecnológicas nas quais a Vanderlande investe atualmente para otimizar os processos de armazenamento e encomendas:

Sistemas Goods-to-Person (GTP): tecnologia que automatiza a movimentação de produtos até os operadores, pode reduzir o tempo de separação e aumentar a produtividade dos armazéns;

Robótica e automação Inteligente: com o uso de robôs colaborativos, a empresa tem automatizado processos críticos, como separação e embalagem de encomendas, minimizando o erro humano;

Inteligência Artificial e análise de dados: as soluções de IA permitem prever picos de demanda, otimizando o uso do espaço de armazenagem;

Soluções de Picking Automatizado: através de sistemas de picking automáticos e inteligentes, a empresa permite um processamento mais rápido de pedidos, integrando fluxos de trabalho em tempo real e adaptando-se às variações de demanda;

Sustentabilidade e eficiência energética: a empresa também tem investido em tecnologias que promovem a sustentabilidade, como sistemas de energia regenerativa e softwares que monitoram o consumo de energia, para que as operações sejam ambientalmente responsáveis.

"A automação nos centros de distribuição brasileiros tem sido relevante para acompanhar o ritmo acelerado do mercado. Com isso, nosso objetivo é continuar trabalhando para atender à crescente demanda por armazenagem de maneira eficaz”, reforça Adriano.

Tendências futuras

Na visão do Country Manager da Vanderlande no Brasil, o futuro da armazenagem e encomendas será marcado por tecnologias ainda mais avançadas onde a Logística 4.0 irá desempenhar um papel importante na transformação do setor de armazenagem e encomendas, alavancando tecnologias como IoT (Internet das Coisas), big data e inteligência artificial para criar redes logísticas inteligentes e conectadas.

“Com ela (Logística 4.0) será possível a automação completa de processos, com sistemas capazes de se autogerenciar em tempo real, aumentando a eficiência operacional, reduzindo custos e melhorando a experiência do consumidor”, conclui.

Sobre a Vanderlande

A Vanderlande é uma empresa global especializada em soluções de logística automatizada para aeroportos, centros de distribuição e mercados de envio expresso e postal. Com uma rede de mais de 9.000 funcionários e atuação em mais de 100 países, a Vanderlande movimenta cerca de 3,7 bilhões de malas e 12 milhões de pacotes por dia para seus clientes em todo o mundo. A sede da Vanderlande está localizada em Veghel, nos Países Baixos e a empresa atualmente é uma subsidiária da Toyota Industries Corporation.