Infiniti Bank desenvolve solução para Pagadoria Imobiliária

Com o exponencial aumento de 17,9% nas vendas de unidades residenciais novas no país, registrado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a LinkPay, empresa do grupo Infiniti Bank, busca se consolidar no mercado como uma das maiores pagadorias imobiliárias do Brasil.



Segundo os dados da CBIC, apenas no primeiro trimestre deste ano foram comercializadas mais de 93 mil unidades nas 221 cidades analisadas. Com R$ 53 bilhões, o Valor Geral de Vendas (VGV) é 20,2% maior que no mesmo intervalo de 2023.



Nesse cenário, a startup LinkPay criou uma solução abrangente que busca automatizar e agilizar os diversos processos de pagamentos de comissões imobiliárias, distribuindo o valor entre a equipe envolvida na venda. Essa automação permite evitar atrasos e simplificar notificações de cobrança com alguns cliques. Além disso, a ferramenta possibilita a antecipação de comissões aos corretores e oferece um portal de capacitação para esses profissionais.

Manoel Alberto, CEO da plataforma, explica que o sistema tem como objetivo promover a gestão das comissões, agilizando o acompanhamento do progresso de todas as transações em uma única tela. “A emissão de boletos é simplificada, podendo ser enviados imediatamente após o acordo de vendas. Ao eliminar o recebimento de cheques e oferecer controle total do processo, buscamos garantir a segurança contra fraudes.”



“Além disso, os relatórios de performance fornecem um painel detalhado com insights sobre o desempenho de cada empreendimento e corretor, facilitando a tomada de decisões informadas. A plataforma também oferece uma API que permite a integração com sistemas de ERP, CRM e outras aplicações web”, esclarece Alberto.



Com mais de 180 clientes mensais, a LinkPay já movimentou mais de R$ 1 bilhão, tendo em sua carteira clientes como Cyrela, Benx, Lopes, Econ, Lavvi, Graal, entre outros.



Os dados da CBIC apontam que o mercado segue forte. O número de vendas de imóveis cresceu 15,2% no primeiro semestre de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023, com 180.162 unidades negociadas. O VGV foi de R$ 102 bilhões, representando uma alta de 19,3%.



“Com a solução, os corretores conseguem transformar as comissões parceladas em créditos à vista, diretamente na conta digital. A análise é rápida e o profissional pode antecipar até 5 parcelas com limite total de até R$ 20 mill”, destaca o CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://linkpay.com.br/blog/