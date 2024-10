Uso de IA no setor jurídico ajuda na captação de clientes

O avanço da tecnologia tem transformado profundamente diversos segmentos de mercado, e o jurídico não é exceção. De acordo com a pesquisa Uso de Inteligência Artificial (IA) no Poder Judiciário: 2023, a aplicação de IA neste setor aumentou em 26%, se comparado a 2022.



Com a crescente digitalização neste segmento, tanto o uso de ferramentas de automação para gestão de processos e documentos, quanto a adoção de sistemas de IA que agilizam a análise de grandes volumes de dados e informações jurídicas, têm se tornado aliados de profissionais que desejam otimizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência de seus serviços.



Segundo Leandro Fonseca, CEO e fundador da PerfectJus®, plataforma especializada em digitalizar operações de escritórios de advocacia, essas soluções têm facilitado a captação de clientes de forma 100% digital, sem depender de estratégias tradicionais e dispendiosas.

“O uso da tecnologia no setor jurídico tem ajudado não apenas a otimizar tempo e reduzir custos, mas também tem aberto novas possibilidades de expansão, permitindo que advogados atinjam um público mais qualificado, de forma mais eficiente e sem a necessidade de grandes estruturas físicas”, pontua.



O especialista explica que a PerfectJus® é capaz de atrair clientes sem a necessidade de altos investimentos em tráfego pago, contratar agências de marketing ou adquirir cursos extensos: “Todo o processo de geração e organização de demandas qualificadas é realizado de forma 100% automática. A plataforma fornece informações rapidamente, com objetivo de eliminar a necessidade de contratar pessoal adicional para essa função”.



Um estudo realizado pela empresa Mckinsey Global Institute, e publicado no portal JusBrasil, apontou que 23% do trabalho realizado por um advogado pode ser automatizado por meio da tecnologia. “A PerfectJus® fornece um grande número de funcionários por um custo reduzido, com foco no alto desempenho e baixo índice de falhas”, ressalta o CEO.



Fonseca destaca, ainda, que a inteligência artificial é capaz de analisar grandes volumes de dados rapidamente, oferecendo insights para a tomada de decisões estratégicas. “A automação de tarefas rotineiras e repetitivas permite que os funcionários se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas. Isso aumenta a produtividade e reduz o tempo gasto em tarefas administrativas”, explica.



Projeção para os próximos anos

Com o crescimento do uso de novas tecnologias, incluindo no setor jurídico, o empresário acredita que a plataforma deverá se estabelecer firmemente nos próximos três anos. Ele informa que, em nove meses, a solução gerou 500 milhões de oportunidades e ultrapassou um faturamento de sete dígitos.



“Nós registramos cerca de 50 novos clientes interessados semanalmente, graças ao alcance da internet. São clientes do Brasil todo. Temos colaboradores em três estados diferentes, além de uma profissional alocada no Japão. O próximo passo é chegarmos aos Estados Unidos, Portugal e Argentina”, revela Fonseca.

Para mais informações, basta acessar: @leandromktbr e https://perfectjus.ai/