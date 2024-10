Uso de cartão de benefícios para premiações traz riscos

Muitas empresas adotam a prática de oferecer premiações a funcionários com desempenho acima do esperado como uma forma de reconhecimento e incentivo. Apesar de ser algo benéfico, as companhias precisam ter cuidado para não confundir com benefícios pagos aos colaboradores e evitar o risco de problemas trabalhistas.



O alerta é de Manoel Alberto, CEO do Infiniti Bank, que detém a Infiniti Incentive, empresa especializada na área de premiação corporativa. Ele afirma que, antes de tudo, é necessário saber diferenciar cartão de premiações e cartão de benefícios.

O Cartão de Premiação não integra o contrato de trabalho e não gera encargos trabalhistas ou previdenciários. As premiações estão previstas, inclusive, pela Lei da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017 no art 457).



Já o Cartão de Benefício faz parte do pacote de remuneração dos funcionários e é regulamentado por leis específicas, visando atender às necessidades básicas dos trabalhadores. São exemplos de benefícios: vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde.

Como explica Alberto, o problema está quando a empresa usa o cartão benefício para conceder premiações: um profissional que performou acima da média por intermédio de uma campanha de incentivo de aumento de produtividade, por exemplo.

“Quando o cartão de benefício é utilizado no lugar de um prêmio, ele pode ser interpretado como parte da remuneração regular do colaborador. Isso implica na necessidade de recolhimento de FGTS, INSS, férias, 13º salário e outros encargos trabalhistas”, alerta o CEO.

Alberto acrescenta que “o uso incorreto de benefícios está sujeito a fiscalização e multas. O desvio de finalidade, como utilizar o vale-transporte ou o vale-alimentação como prêmio, pode ser interpretado como uma infração à legislação trabalhista”.



O executivo explica que há ainda a impossibilidade de dedução fiscal. Ao contrário dos prêmios, os benefícios não são dedutíveis no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Dessa forma, a empresa pode perder a oportunidade de reduzir sua carga tributária.

“No geral, o uso indevido de benefícios pode gerar litígios trabalhistas, resultando em gastos com advogados, indenizações e multas, além de prejudicar a reputação da empresa”, resume Alberto.

Portanto, segundo o executivo, o ideal é que a empresa sempre separe os dois: tenha um cartão de benefícios para o cumprimento das obrigações contratuais e um cartão de premiações para pagamento de valores extras a funcionários que se destacaram em determinado mês.

