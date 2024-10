CRM PipeRun apresenta soluções na Feira do Empreendedor

Especializada em CRM de Vendas e Atendimento Omnichannel, a PipeRun participa da Feira do Empreendedor em São Paulo, entre os dias 11 e 14 de outubro. As principais soluções da sallestech gaúcha serão apresentadas durante o evento.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO), Fausto Reichert, o sistema de CRM — Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente — da PipeRun organiza e automatiza processos. Segundo ele, uma das principais vantagens é a de ter uma interface simples de usar e um suporte completamente em português e adaptado à cultura brasileira. “No dia a dia das equipes de vendas, contar com uma ferramenta nacional faz a diferença pois estamos ao lado do nosso cliente não apenas para tirar dúvidas, com uma equipe de atendimento dedicada a isso, mas também para ajudá-lo a crescer e isso agiliza a tomada de decisão e a adoção de novas estratégias”, aponta.

A integração da Inteligência Artificial é um dos destaques do CRM de Vendas da PipeRun. Uma das funcionalidades é a conexão com o ChatGPT, que permite o uso da IA na transcrição de áudios de ligações telefônicas gravadas no CRM via a integração com 28 empresas de telefonia homologadas pela PipeRun. "Com o uso da IA, buscamos desenvolver soluções que impactem positivamente nas habilidades dos vendedores como são as aplicações que usam metodologias bant e spin para pontuar as ligações, além de transformar os resultados dos nossos clientes de forma inovadora. Todas essas funcionalidades poderão ser conhecidas durante a Feira do Empreendedor", enfatiza.

Para Reichert, a Feira do Empreendedor é uma grande oportunidade para a PipeRun fazer a demonstração dos seus produtos. “É um espaço onde empreendedores buscam soluções para seus negócios. Quem estiver interessado em falar sobre operações de vendas, como aplicar follow-up nas vendas, como manter a carteira de clientes e evitar o churn, ou mesmo como montar um forecast financeiro das vendas para melhorar o fluxo de caixa das empresas, deve nos procurar”, finaliza.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos, atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.500 empresas e 12.000 vendedores em todo o país.

Serviço

Evento: Feira do Empreendedor do Sebrae

Data: 11 a 14 de outubro de 2024

Local: São Paulo Expo

Horário: das 10h às 20h

Website: https://crmpiperun.com