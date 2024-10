Mercado de locação de equipamentos indica expansão em 2024

A cultura da “propriedade total” vem perdendo força nos últimos anos, e essa tendência se intensifica em 2024. No Brasil e no mundo, o conceito de possuir integralmente máquinas e equipamentos está sendo substituído pela conveniência e economia proporcionadas pelo mercado de locação. Segundo um estudo da Delloite, a busca por serviços de aluguel de ativos ganha cada vez mais espaço, trazendo vantagens financeiras e operacionais às empresas.

Esse movimento se reflete de forma significativa no setor de locação de máquinas e equipamentos. De acordo com um relatório da Mordor Intelligence, o mercado global de locação de maquinário para a construção civil está estimado em US$ 134,88 bilhões em 2024 e deve atingir a marca de US$ 170,92 bilhões até 2029, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,85%. No Brasil, o setor segue a mesma trajetória, acompanhando o crescimento robusto da construção civil, que, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alcançou 3,5% no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas econômicas.



José Antônio Valente, CEO da Trans Obra, uma das principais empresas de locação de equipamentos para construção no Brasil, observa que o aluguel de maquinário tem desempenhado um papel estratégico no setor. “O aluguel de maquinário oferece flexibilidade e eficiência, sendo uma alternativa estratégica para empresas reduzirem custos e aumentarem a produtividade”, afirma Valente.



Ele acrescenta que o setor de locação está crescendo, enquanto se adapta às demandas do mercado. “A eficiência e a redução de custos operacionais são fatores que atraem clientes, além do suporte técnico especializado durante todo o processo de locação”, explica o executivo.

Ainda segundo dados do IBGE, o número de unidades financiadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aumentou 41,09% nos primeiros seis meses de 2024. Esse aumento do financiamento imobiliário favorece o mercado de franquias de sucesso no segmento de locação de maquinário para a construção civil, que apresenta algumas das melhores franquias para investir.

O crescimento do setor de locação de equipamentos também se reflete em dados globais. Segundo um relatório da Grand View Research, o mercado global de locação de equipamentos para construção civil foi avaliado em USD 187,46 bilhões em 2022, com uma previsão de crescimento anual composta (CAGR) de 6,12% entre 2023 e 2030. Esse crescimento é impulsionado por operações de construção e mineração em economias emergentes, alimentadas por investimentos governamentais em infraestrutura pública.

Além disso, ainda de acordo com o relatório, o aumento dos preços das novas máquinas tem levado empresas de construção e empreiteiros a optar pela locação de equipamentos como uma alternativa mais econômica. O surgimento de tecnologias avançadas e o aumento da automação também devem contribuir para esse crescimento, tornando o setor de locação de equipamentos cada vez mais atrativo para investidores e empresas do setor.

