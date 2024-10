Goiânia sedia conferência de IA com foco em inovação

Em um mundo onde a Inteligência Artificial (IA) está rapidamente se tornando uma força motriz de transformação em diversas áreas, Goiânia será palco de um debate sobre o futuro dessa tecnologia no Brasil. No dia 30 de outubro, o evento AI Insights 2024 reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir como a IA está influenciando setores econômicos e reconfigurando profissões.

Embora o entusiasmo em torno da IA esteja em alta, estudos como o recente relatório do FMI sugerem que economias emergentes, como o Brasil, ainda precisam fazer ajustes estratégicos para maximizar os benefícios dessa tecnologia. De acordo com o documento, cerca de 45% da força de trabalho brasileira está exposta à IA, com 15% dos trabalhadores em áreas complementares à automação, enquanto outros 30% correm o risco de substituição. O FMI aponta ainda que o crescimento do PIB brasileiro pode chegar a 8% nos próximos 10 anos, dependendo de como o país alavancar a adoção de IA e investir na qualificação da mão de obra.

Nesse contexto, o AI Insights 2024 busca oferecer uma plataforma de discussão sobre esses desafios e oportunidades. Com o tema "Inteligência Artificial: Como os Negócios, as Profissões e a Humanidade Serão Transformados nos Próximos 10 Anos", o evento contará com palestrantes como Leandro Balbinot, CTO da varejista americana Whole Foods Market, e PJ Pereira, AI Champion of the Year pela Adweek por defender a progressão ética da IA na publicidade. O objetivo é explorar as tendências da IA e fornecer insights sobre o impacto dessa tecnologia em diversos setores, incluindo saúde, educação, agronegócio e no setor de serviços.

O AI Insights pretende contribuir para o debate sobre o papel da IA no desenvolvimento econômico e social do Brasil, propondo reflexões sobre o futuro do trabalho, a eficiência empresarial e as questões éticas que cercam o uso dessa tecnologia. Como destaca Antonio Alves, cofundador da Auramind: "Entender o papel da IA no presente e no futuro próximo é essencial para nos prepararmos para as transformações que ela trará".

Serviço:

Data: 30 de outubro de 2024

Horário: 9h às 18h

Local: Teatro Rio Vermelho, Centro de Convenções de Goiânia

Inscrições: Gratuitas

Site do evento: https://aiinsights.auramind.ai/

Com discussões que envolvem desde os efeitos da IA sobre a educação, a empregabilidade e o impacto na produtividade nacional, o evento tem o propósito de ser uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre as transformações trazidas por essa tecnologia e sua aplicação prática em diferentes setores da economia brasileira.

