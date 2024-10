A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), fornecedora líder mundial de rede como serviço (NaaS), anunciou hoje sua expansão para a Itália, estabelecendo seus serviços de conectividade na nuvem em Milão por meio de Pontos de Presença (PoP) nos principais provedores de data center, incluindo AtlasEdge, Data4, Equinix e Retelit.

Essa expansão estratégica permite aos clientes e parceiros da Megaport aproveitar as oportunidades de negócios internacionais via Itália, aumentar a receita e acelerar sua transformação digital na plataforma NaaS privada, escalável e independente de fornecedor da empresa.

Os data centers locais agora também podem ampliar seu potencial de negócios, aproveitando os acessosànuvem da Megaport, enquanto os provedores parceiros podem adicionar os serviços da Megaportàsua oferta para obter uma vantagem competitiva no mercado.

A Itália é uma das maiores economias da Europa, com um PIB de mais de US$ 2 trilhões e em crescimento. Milão é considerada o centro de negócios da Itália e gera uma quantidade considerável desse PIB, tornando-a a cidade ideal para a Megaport estabelecer sua presença no território italiano.

“A Megaport continua transformando a conectividade tradicional ao promover a revolução da rede na Itália”, disse Michael Reid, CEO da Megaport. “Nosso lançamento em Milão permite que empresas italianas locais e organizações internacionais expandam suas operações, desbloqueiem novas oportunidades de crescimento por meio do mercado italiano e façam tudo isso conectando-se em menos de 60 segundos.”

Para as empresas italianas que desejam preparar sua rede para o futuro, ou para as empresas globais prontas para aproveitar os benefícios da expansão para a Itália, a maneira mais rápida de começar é usar um provedor de NaaS com disponibilidade mundial.

A cliente italiana Sara Assicurazioni já está usando a Megaport há vários anos para gerenciar uma rede multinuvem e multirregional que conecta seus principais locais na Europa.

“Desde a implementação da Megaport, gerenciar nossa rede tem sido muito fácil. Nós só temos de provisionar as conexões de que precisamos e deixar que eles façam o resto. Chamamos a Megaport de nossa escada para a nuvem”, explicou Paolo Perrucci, diretor de Arquiteturas e Operações de TIC da Sara Assicurazioni.

Ao se conectar com a Megaport, os clientes e parceiros na Itália podem acessar um ecossistema global líder de mais de 860 data centers habilitados e mais de 410 provedores de serviços no mundo todo. Eles agora também podem acessar o amplo conjunto de soluções de nuvem, data center e borda da Megaport para atender a uma grande variedade de casos de uso para suas redes de negócios.

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando o modo como as empresas conectam suas infraestruturas, com uma plataforma simples e inteligente para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis e ágeis com apenas alguns cliques, ao acessar pontos terminais em todo o mundo e criar caminhos privados em minutos. Com a confiança das empresas líderes mundiais, a Megaport faz parceria com provedores de serviços internacionais, operadoras de CD, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, operando em mais de 850 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport é certificada pela ISO/IEC 27001. Junte-seàrevolução de redes em megaport.com.

