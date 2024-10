Curitiba inicia preparativos para a 29ª Expo Turismo Paraná

Considerada como o terceiro destino brasileiro mais frequente em viagens corporativas em 2023, segundo levantamento da Omnibees, Curitiba dá início aos preparativos para receber a 29ª edição da Expo Turismo Paraná. Marcada para acontecer entre os dias 27 e 28 de março, o evento chegará à cidade com foco em fortalecer o setor e fomentar novos negócios na região.



O evento é um dos primeiros do calendário nacional e prepara os agentes de viagens para a temporada de 2025. Organizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), o evento promoverá rodadas de negócios e networking entre expositores e clientes. Ricardo Aly, diretor da Rede de Hotéis Nacional Inn, avalia que o evento trará oportunidades para que o setor hoteleiro ganhe ainda mais destaque no próximo ano.



“Acredito que muitos hotéis esperam aumentar a visibilidade de suas marcas, atrair novos clientes e, quem sabe, firmar parcerias que podem resultar em pacotes exclusivos. Essa é uma chance de mostrar o que têm de melhor e se conectar diretamente com potenciais parceiros e hóspedes”, ressalta.



Aly considera benéfica a realização de eventos corporativos na cidade, pois não atraem apenas profissionais do setor, como também contribuem para o aumento do turismo na região.



“Isso gera um impacto significativo na economia local, desde o aumento nas reservas em hotéis até a movimentação em restaurantes e lojas. Para mim, este é um ciclo que se alimenta e todos saem ganhando. Além disso, eventos como esse ajudam a colocar a cidade no mapa, mostrando que temos capacidade e infraestrutura para receber grandes encontros”, aponta o diretor.



O empresário destaca ainda que, embora a Rede Nacional Inn de Hotéis não participe diretamente do evento, os hotéis estarão disponíveis com condições diferenciadas para os visitantes que chegarem a Curitiba. “Eu realmente vejo isso como uma estratégia inteligente, pois nos permitirá aproveitar a oportunidade para atrair interessados em criar networking e discutir futuras colaborações para a região”.



“Além disso, ter a chance de se reunir com outros profissionais, compartilhar experiências e formar parcerias pode fazer toda a diferença no crescimento e na inovação do setor”, ressalta Aly.



Hotel Euro Suite pode ser opção para visitantes

Localizado no bairro Batel, uma das regiões mais conhecidas de Curitiba, o Euro Suíte também fica próximo de atrações turísticas da cidade, como o Hard Rock Café, Parque Tanguá e Jardim Botânico. Entre as comodidades da hospedagem estão café da manhã incluso, acomodações que visam o conforto e acessibilidade do hóspede, academia, espaço petfriendly, estacionamento no local e salas para eventos corporativos.

