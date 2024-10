Evento gratuito aborda investimentos nas economias lusófonas

Com sua diversidade geográfica, cultural, linguística, religiosa, econômica e jurídica, os países lusófonos oferecem um mercado único para brasileiros. Além disso, de acordo com o Banco de Portugal e a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), os investimentos do Brasil em solo português chegaram a 5,3 bilhões de euros em 2023, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.



Contudo, investir nessas economias requer mais do que apenas conhecimento jurídico; é fundamental entender as singularidades de cada país para identificar as melhores oportunidades. Nesse contexto, o FAS Advogados, em cooperação com CMS Portugal, CMS LBR e CGA, promoverão o evento “Economias Lusófonas: Oportunidades e Diversidade em Negócios”, no dia 18 de outubro, das 8h30 às 12h30.

O encontro contará com grandes especialistas que debaterão os principais desafios e oportunidades de investimento no Brasil, Angola, Moçambique e Portugal. A abertura do evento será realizada por Luiz Eduardo Amaral, sócio da área Trabalhista e Previdenciária do FAS Advogados e seguirá com a apresentação de Juliana Porchat de Assis, sócia da área Planejamento Tributário, Transacional e Operações Internacionais do FAS Advogados, que vai falar sobre os Impactos da Reforma Tributária nos negócios entre os Países Lusófonos. Na sequência os advogados Alberto Galhardo Simões e Patrick Dewerbe - sócios do CMS Portugal, e Telmo Ferreira - Managing Partner da CGA Moçambique vão abordar aspectos singulares para investimentos nos continentes africano e europeu.



“Economias Lusófonas: Oportunidades e Diversidade em Negócios” promete ser uma oportunidade para quem deseja explorar e entender o potencial econômico dos países lusófonos, com uma programação com debates e insights estratégicos. “Com vista a capacitar os diferentes intervenientes em todos os setores, disponibilizamos um plano de reuniões individuais destinado a clientes nas mais diversas áreas sobre o investimento em Economias Lusófonas", comenta Luiz Eduardo Amaral, sócio do FAS Advogados.



As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de outubro pelo e-mail eventos@fasadv.com.br. O local será no Metropolitan, Rua Amauri, 255 – Jd. Europa – São Paulo.







Website: http://www.fasadv.com.br