A KAGA FEI Co., Ltd., líder mundial de mercado no fornecimento de módulos sem fio de curta distância, anunciou hoje o módulo Bluetooth Low Energy ES4L15BA1.

ES4L15BA1 (Photo: Business Wire)

O módulo tem uma antena integrada e obteve várias certificações. Como consequência, reduz o tempo de desenvolvimento e os custos de certificação para produtos IoT sem fio de próxima geração, como dispositivos IoT, pequenos produtos médicos / de assistência médica e dispositivos portáteis que requerem um fator de forma compacto, permitindo um tempo de colocação no mercado mais rápido.

O ES4L15BA1 também suporta sondagem de canal para medição precisa de distância, proporcionando mais conveniência para aplicações que exigem informações confiáveis ??de distância ou segurança aperfeiçoada com base em informações de distância do dispositivo, como liberar dispositivos com base em sua proximidade.

Além disto, suporta a certificação PSA *1, tornando mais fácil desenvolver dispositivos IoT que atendam a requisitos avançados de segurança. A produção em massa está programada para começar em setembro de 2025. A KAGA FEI continuará respondendo às necessidades do mercado e expandindo sua linha de produtos.

Características do produto

O menor fator de forma compacto do mundo

O ES4L15BA1 utiliza nossa tecnologia proprietária para se integrar em um formato de 3,25 x 8,55 x 1,00 mm, atingindo o menor tamanho do mundo como um módulo integrado de antena compatível com Bluetooth 6.0.

Alto poder de processamento e grande memória

O ES4L15BA1 inclui um processador Arm Cortex-M33, coprocessador RISC-V, 1,5 MB de memória não volátil e 256 KB de RAM, que proporciona excelente desempenho de processamento e alta eficiência de processamento.

Antena integrada e pré-certificada

Conta com uma antena integrada, eliminando a necessidade de design de antena. Obteve qualificação Bluetooth e certificações para Radio Law MIC (Japão), FCC (EUA) e ISED (Canadá), com redução de tempo e custos. Além disto, suporta qualificação Bluetooth SIG para o mais recente padrão Bluetooth 6.0, que habilita a função de sondagem de canal para medição precisa de distância.

Disponibilidade do produto

Amostra : fevereiro de 2025 Início da produção em massa : setembro de 2025

Sobre a Trademarks

Os nomes dos produtos e outros nomes próprios mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

*1. PSA (Platform Security Architecture): PSA é um esquema de certificação liderado pela Arm. O nível 3 é o mais alto nível de certificação para proteger dispositivos IoT de ataques físicos e de software.

Site da KAGA FEI

https://www.kagafei.com/jp/eng/

Isenção de responsabilidade

As especificações do produto, o conteúdo do serviço etc. declarados no comunicadoàimprensa são válidos a partir da data do anúncio e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Américas: info@us.kagafei.com

EMEA: continect@eu.kagafei.com

Coreia do Sul: kfk-info@kr.kagafei.com

Outros: ml-module_contact@jp.kagafei.com