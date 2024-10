Consórcio entrega materiais a vítimas em São Leopoldo

A Pantalica Partners, o Fundo Escola Viveiro 2030 e a Associação de Amizade Itália-Brasil se uniram em consórcio e vão entregar dois contêineres vindos da Europa com materiais como medicamentos, vestuário e utensílios domésticos às vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

A entrega oficial será feita na cidade de São Leopoldo (RS) e o primeiro contêiner já saiu do Porto de Santos rumo à cidade. “É a maior ajuda não governamental que chega ao Brasil para auxiliar pessoas que ficaram sem abrigo por causa das enchentes. São dois contêineres, com a possibilidade de termos mais”, afirma o deputado Fabio Porta, eleito na Circunscrição "América Meridional" para o Parlamento italiano e presidente da Associação de Amizade Itália-Brasil.

Com essa ação, o consórcio também inicia a prospecção de negócios para a infraestrutura urbana, economia secular, energia limpa, bioeconomia e adensamento tecnológico.

Porta ressalta que essa ajuda é a demonstração de grande parceria e amizade resultado dos laços históricos entre Brasil e Itália, por ocasião também dos 150 anos de imigração italiana no Brasil. “Essas comemorações não são somente algo de nostálgico, mas que possuem iniciativas em laços que continuam vivos”, disse.

A iniciativa conjunta é fundamentada nas finanças regenerativas (ReFi), um dos seis pilares do plano nacional de transição ecológica. Neste modelo, o consumo, a produção, a redução de emissões e as adaptações urbanas se transformam em ativos valiosos, promovendo um ciclo virtuoso que beneficia tanto as comunidades locais quanto os resultados das empresas envolvidas.

Em abril deste ano chuvas intensas atingiram o estado do Rio Grande do Sul e segundo dados da Defesa Civil do estado, mais de 615 mil pessoas foram desalojadas de suas casas.

