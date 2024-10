A Udemy, marketplace líder global para ensino e aprendizado, dedicado a conectar instrutores e alunos do mundo todo que buscam adquirir novas habilidades, anunciou planos para abrir um novo escritório na Cidade do México. Em respostaàcrescente demanda por aprendizado personalizado na América Latina, o novo escritório fará com que a Udemy aprimore ainda mais o atendimentoàsua base crescente de mais de 1.000 clientes atualmente na região. A nova sede também permitirá que a Udemy amplie suas operações, permitindo a entrega mais rápida de experiências de aprendizado personalizadas e de alta qualidade para atender às necessidades em evolução de organizações e profissionais.

O novo escritório na Cidade do México representa um marco importante no crescimento da empresa e dá sequênciaàrecente nomeação de Bruno Barreto como Vice-Presidente de Vendas da Udemy para a América Latina. Barreto é responsável por liderar toda a estratégia de mercado e os aspectos operacionais da Udemy na região, além de continuar a desenvolver e expandir as equipes para atender às necessidades em evolução de seus clientes locais.

"Estamos orgulhosos por ter uma base de clientes tão forte e dinâmica, que constantemente busca inovação para preparar sua força de trabalho para o futuro e alcançar resultados positivos", disse Barreto. "Com um novo hub regional no México, podemos estabelecer conexões mais próximas com nossos stakeholders na América Latina, apoiar nossas equipes que trabalham em fusos horários semelhantes e oferecer níveis de serviço aprimorados aos nossos clientes."

Com mais de 650 milhões de profissionais ativos na região da América Latina, organizações líderes como Mercado Livre, GlobalHitss, Banco Bradesco e RD Saúde recorreramàUdemy para capacitar sua força de trabalho com soluções de aprendizado ágeis, que apoiam a qualificação e requalificação personalizadas às necessidades individuais de cada colaborador.

A Udemy espera desenvolver sua forte presença na América Latina, onde a companhia possui:

Mais de 7 milhões de profissionais no México e no Brasil aprendendo ativamente na plataforma Udemy.

Mais de 2.200 cursos em idioma nativo oferecidos como parte de sua coleção em espanhol.

2.000 cursos em idioma nativo oferecidos como parte de sua coleção em português.

"As organizações no México estão passando por uma rápida transformação digital e estão investindo cada vez mais em oportunidades de desenvolvimento de habilidades para que seus funcionários se mantenhamàfrente”, disse Raphael Spinelli, Diretor de Vendas Corporativas para a América Latina na Udemy. "O novo escritório na Cidade do México reforça nosso compromisso em atender às necessidades únicas de nossos clientes no México e em mercados vizinhos como o Brasil, ao mesmo tempo em que aproveitamos o incrível potencial de talento e inovação da região."

O escritório na Cidade do México servirá como um hub para funções-chave, incluindo vendas, marketing, design e criação, suporte ao cliente, administração, produto e engenharia. Ao contar com equipes ainda mais próximas de seus clientes globais na região, a Udemy estará em uma posição melhor para antecipar suas necessidades e oferecer soluções inovadoras de forma mais rápida.

O novo escritório da Udemy na Cidade do México será o seu 10º hub regional, juntando-se às unidades já existentes na América do Norte, Ásia-Pacífico e Europa. A equipe na Cidade do México trabalhará em estreita colaboração com outros hubs regionais para garantir uma experiência perfeita para alunos, organizações e instrutores, ajudando a impulsionar o sucesso contínuo da empresa nos mercados internacionais.

Para fazer parte da equipe da Udemy e transformar vidas por meio do aprendizado, visite https://about.udemy.com/careers/.

Sobre a Udemy:

A Udemy transforma vidas por meio do aprendizado, garantindo que todos tenham acesso às habilidades mais recentes e relevantes. Por meio da plataforma Udemy Intelligent Skills e de uma comunidade global de instrutores diversificados e experientes, milhões de alunos adquirem experiência numa ampla gama de habilidades técnicas e profissionais, desde IA generativa até liderança. O marketplace da Udemy oferece aos alunos milhares de cursos atualizados em dezenas de idiomas e uma variedade de soluções para atingir os objetivos desses alunos. A Udemy Business capacita as empresas a oferecer aprendizado sob demanda para todos os seus funcionários, aprendizado imersiva para equipes de tecnologia por meio da Udemy Business Pro e aprendizado em grupo para líderes por meio da Udemy Business Leadership Academy. Entre os clientes da Udemy Business, estão a Fender?, o Glassdoor, a On24, o Banco Mundial e a Volkswagen. A Udemy tem sede em São Francisco, com escritórios em Austin e Denver (nos Estados Unidos), Ancara e Istambul (na Turquia), Dublin (na Irlanda), Melbourne (na Austrália) e Chennai, Gurugram e Mumbai (na Índia).

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241009633588/pt/

