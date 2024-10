Girolando produz mais de 100kg de leite em duas ordenhas

Durante a Expoimp 2024, a Exposição Agropecuária de Imperatriz, no Maranhão, a vaca Girolando Verner 01 alcançou a marca de 100,82 kg de leite produzidos em duas ordenhas. A produção que consagrou o animal como campeã do torneio, é resultado de investimentos em genética, cuidados intensivos com o animal e a utilização de um protocolo de tecnologias, como os aditivos CMR, marca do Grupo Real H voltada para o desenvolvimento e produção de medicamentos.

O animal pertence ao criador e empresário Rafael Verner, da Verner Agropecuária. Rafael conta que levou diversos animais para competir na Expoimp 2024, obtendo resultados excepcionais. "Nós não conseguimos registros de outro torneio leiteiro, de outra competição, onde um animal, em duas ordenhas, produziu mais de 100 quilos de leite por dia", explicou o criador.

Na categoria vaca jovem, os animais de Verner conquistaram o primeiro e segundo lugar, enquanto na categoria vaca adulta, seus exemplares ocuparam o primeiro, segundo e terceiro lugares, com destaque especial para a Verner 01.

A Verner 01 foi criada sob o registro de Cvani Fiv Jedi da JT pela Fazenda JT Patos Peão, em Guriatã, Minas Gerais. Para Tatiane Tetzner, Diretora de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, Cvani estabeleceu um marco histórico durante a competição em Imperatriz, com sua produção diária de mais de 100 kg de leite em duas ordenhas.

Cvani utilizou um protocolo específico de preparação para produção de leite com produtos da Real H CMR, como os produtos Convert H, Figotonus, Mast 100 e Dia 100. Os medicamentos homeopáticos foram indicados para melhorar a saúde intestinal, proteger o fígado, reduzir o estresse e aumentar a conversão alimentar do animal, favorecendo a produção.

Segundo o médico veterinário Galdino José, que dirigiu o protocolo e os cuidados com os animais da Verner no torneio, o bem-estar das vacas foi priorizado, e nenhuma delas apresentou problemas de saúde, como mastite, durante o período de preparação e competição.

"Com esse protocolo e com essas condições que nós demos a esse animal, ele bateu a marca de mais de 100 quilos de leite ao dia, em duas ordenhas", conclui Rafael Verner.

