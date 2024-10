Unolife amplia oferta de serviços de bem-estar e consultoria

A Unolife, startup de bem-estar e terapia online, expandiu a oferta de serviços em sua plataforma. Agora além de psicoterapias, também é possível agendar um horário no site com terapeutas, psicanalistas, nutricionistas, advogados, consultores financeiros e coaches.

Entre os novos serviços oferecidos estão orientação jurídica, mentoria de carreira, consultoria financeira, consultas nutricionais, Liberação Emocional (EFT), Fitoterapia, Florais, Hipnoterapia, Meditação e Mindfulness, Programação Neurolinguística (PNL), Reiki, entre outros.

Caroline S. Macarini, psicóloga e sócia-fundadora da Unolife fala sobre a expectativa da empresa com a expansão. “Queremos nos posicionar como a principal plataforma que democratiza, na prática, o acesso ao bem-estar, fornecendo um leque maior de possibilidades para a sociedade a valor social”, afirma.

Segundo Macarini, outras iniciativas alegam democratizar o acesso, porém mantém consultas a preços ainda inacessíveis a uma parte da população, o que também representou uma oportunidade de mercado para a Unolife.

“Grande parte da população brasileira não possui condições de arcar com os valores habituais de uma consulta. Decidimos expandir os serviços da plataforma para que todos tenham acesso ao bem-estar e não somente ao tratamento de psicoterapia, a partir da observação da ascensão do mercado”, explica a empresária.

De acordo com dados da pesquisa A Economia Global do Bem-Estar, do Global Wellness Institute (GWI), divulgados pela Veja Negócios, a economia do bem-estar deve continuar crescendo e, até 2027, a projeção é chegar a 8,5 trilhões de dólares. O texto afirma ainda que o Brasil ocupa a 12ª posição no ranking mundial do setor de bem-estar, além de liderar entre os 46 países latinos analisados.

A Unolife foi fundada em 2020 e já realizou mais de 21 mil atendimentos em quatro anos. Os agendamentos são realizados na própria plataforma, assim como os atendimentos e o pagamento. Os profissionais que atendem pela plataforma passam por uma avaliação de documentos de identificação, de conclusão de curso, do registro em conselho regional da categoria e histórico profissional.

"Acreditamos que todas as pessoas têm o direito de cuidar da sua saúde mental e emocional, independentemente do perfil social ou da localização geográfica. Por isso, desenvolvemos a Unolife com o objetivo de levar transformação à vida daqueles que buscam o melhor de si, mas possuem limitações em seu orçamento para poder destinar a este fim", declara Macarini.

Para mais informações, basta acessar: unolife.com.br/