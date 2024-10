Práticas de ESG aumentam entre empresas brasileiras

De acordo com o estudo anual Panorama ESG 2024, realizado pela Amcham Brasil e noticiado pela CNN, 7 em cada 10 empresas brasileiras já adotaram práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG) no último ano. Ou seja, 71% das respondentes estão integradas a ações sustentáveis ligadas aos próprios negócios.



Além disso, a fidelização de clientes (53%) e as equipes de alta performance (50%) têm ganhado destaque no cenário interno das empresas, mostrando foco em ganho de produtividade por meio de pessoas e em investimentos relacionados à manutenção da base já existente, informa a pesquisa.



Para o cofundador da Zen Brindes, empresa especializada na confecção de brindes personalizados e sustentáveis, Erick Badanai, a sustentabilidade deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade, com cada vez mais empresas entendendo seu papel na preservação dos recursos e na melhoria da sociedade.



“Isso mostra que a responsabilidade corporativa vai além da imagem e tem um impacto real na forma como as organizações estão lidando com questões ambientais, sociais e de governança.”



O levantamento aponta ainda que as perspectivas dos empresários indicam otimismo para o mercado brasileiro em 2024, 56% prevendo crescimento acima de 10%.



“A oferta de itens personalizados sustentáveis é uma estratégia para atuar no engajamento dos funcionários e no fortalecimento da cultura ESG dentro das empresas. Ao adotarem brindes ecológicos, por exemplo, as empresas não apenas reforçam seu compromisso com o meio ambiente, mas também inspiram seus colaboradores a adotarem práticas mais conscientes no dia a dia”, afirma o empresário.



Quanto aos fatores internos com maior potencial de impulsionar o crescimento, 43% das respondentes afirmam investir na customização de produtos e serviços, 42% na gestão de marca e reputação, mas apenas 29% no fortalecimento de ações ESG.



“A escolha por brindes sustentáveis e não descartáveis vai além de um simples presente corporativo. É uma forma de as empresas consolidarem seu posicionamento de responsabilidade social e ambiental”, avalia Badanai.



O empresário ressalta ainda que ao integrar esses itens ao cotidiano dos colaboradores, “as empresas não apenas fortalecem a cultura ESG, mas também incentivam uma mudança de mentalidade que pode beneficiar a sociedade como um todo”.



