LLYC tem alta de 12% nas receitas operacionais

A LLYC (BME:LLYC) fechou o primeiro semestre de 2024 com receitas operacionais de 43,2 milhões de euros, o que significa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. As receitas totais (que incluem o refaturamento de serviços a clientes) melhoraram 16%, chegando a 54,5 milhões de euros. O crescimento da empresa, refletido nos resultados auditados, foi impulsionado pela aquisição da Lambert nos Estados Unidos, em fevereiro. A margem da empresa em Marketing e Corporate Affairs ficou em 16% com um EBITDA recorrente de 6,9 milhões de euros.

O ano de 2024 está sendo um ano de transformação para a empresa. A LLYC se consolida como um parceiro estratégico em soluções de Marketing, avança na integração da sua oferta de Corporate Affairs e na renovação do seu modelo organizacional para torná-lo mais ágil e eficiente.

Nos últimos meses a LLYC ganhou contratos relevantes na área de Marketing (Vodafone, Turespaña, IFEMA Madrid o GWM) que confirmam o foco diferenciado na prestação desses serviços. Além disso, a empresa integrou 100% a BESO by LLYC e a Apache parte da LLYC (ambas adquiridas em 2021), iniciando uma prática integrada com serviços de Brand & Ad, Paid Media e Performance, Growth e Deep Learning.

Os investimentos de 1,5 milhão de euros em PD&I estão gerando soluções baseadas em IA que já são aplicadas na oferta, tanto de Marketing como de Corporate Affairs.

Estados Unidos, chave para o crescimento

A aquisição da Lambert by LLYC impulsionou o crescimento da LLYC em tamanho e posicionamento nos Estados Unidos, principal mercado do setor. O avanço positivo na integração permitiu acelerar a consolidação da operação da empresa no país com uma nova estrutura de gestão, anunciada na semana passada.

Diante desses bons resultados, a LLYC decidiu centrar sua atividade nos EUA na costa Leste, na Flórida e no Centro-Oeste. A BAM fica excluída do perímetro de consolidação devido às dificuldades de integração do seu negócio

Recorde de investimentos

Durante o primeiro semestre do ano, a LLYC investiu um valor recorde de 30 milhões de euros em novas aquisições. Além da compra da Lambert, foram negociadas as aquisições da Dattis by LLYC, na Colômbia, e da Zeus by LLYC, na Espanha, que começaram a trazer resultados na segunda metade de 2024.

Para realizar esses investimentos, a empresa fechou, em junho, um contrato de financiamento sindicalizado no valor de 47 milhões de euros. O crédito, assinado com a Caixabank e o Banco Santander, permite que a LLYC disponha dos valores necessários para atender ao seu crescimento, tanto orgânico como inorgânico, nos próximos anos.

A LLYC mantém uma posição financeira solvente, com um índice de endividamento que, neste semestre, se mantém abaixo de 1,5 vez o EBITDA, em linha com o compromisso da empresa com o mercado.

“O ano de 2024 é um ano de investimento e transformação para a LLYC. Com o novo modelo organizacional e as últimas aquisições, estamos estabelecendo as bases para continuar sustentando o crescimento da empresa no futuro. Fazemos isso com uma aposta firme em inovação, criatividade, nos melhores talentos e mercados de longa data como os Estados Unidos, onde já somos um player relevante depois da compra da Lambert. As últimas contas que ganhamos confirmam também que nos consolidamos como um parceiro estratégico em soluções de marketing”, afirma Alejandro Romero, Sócio e CEO Global da LLYC.





