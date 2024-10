Facetas e coroas de porcelana revitalizam a estética dental

A busca por um sorriso esteticamente agradável e funcional é cada vez mais comum. Para atender a essa demanda, a odontologia oferece diversas soluções, entre elas as facetas e coroas de porcelana. No Brasil, a busca pelo melhor “sorriso” é grande. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (ABIMO), são cerca de 12 milhões de brasileiros que frequentam o cirurgião-dentista em busca de uma maior qualidade de vida, além da autoestima.



"Elas são soluções eficazes e amplamente utilizadas na odontologia estética para melhorar a aparência dos dentes e devolver a confiança no sorriso. Ambas as técnicas oferecem benefícios funcionais e estéticos, sendo personalizadas de acordo com as necessidades de cada paciente", ressalta o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade.



O especialista explica, ainda, que as facetas de porcelana são finas lâminas de cerâmica que são coladas na parte frontal dos dentes. Elas são personalizadas para cada paciente, permitindo corrigir uma variedade de problemas estéticos e são usadas para corrigir uma série de problemas, como:



-Manchas: para dentes amarelados, manchados por alimentos ou medicamentos, as facetas ajudam a recuperar a coloração original e a luminosidade do sorriso.

- Espaçamentos: elas podem fechar pequenos espaços entre os dentes, promovendo um alinhamento mais harmonioso.

- Dentes quebrados ou lascados: facetas são utilizadas para reparar e cobrir áreas danificadas, devolvendo a forma e a integridade dos dentes.

- Dentes desgastados: para pacientes com bruxismo, o desgaste pode ser compensado com facetas que restauram a forma original dos dentes.

- Dentes desiguais: as facetas permitem ajustar a proporção e o alinhamento dos dentes, de forma rápida e discreta.

- Forma dos dentes: elas também são usadas para alterar o formato dos dentes, contribuindo para um sorriso mais harmonioso.



Dr. Paulo Coelho conta que as coroas são finas camadas de porcelana que recobrem toda a superfície do dente, oferecendo maior resistência e durabilidade do que as facetas. "Elas são indicadas para casos de dentes muito danificados, com grandes restaurações, casos de bruxismo, etc.", fala.



"Tanto as facetas e principalmente as coroas de porcelana são duráveis e apresentam uma aparência natural, imitando com precisão a cor e o brilho dos dentes naturais. Essas soluções estéticas são indicadas para quem deseja transformar o sorriso de forma rápida e segura, com resultados personalizados e duradouros", complementa, o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade.

