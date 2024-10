Lepono leva inovações ao cenário do saneamento na Fenasan 2024

A Lepono estará presente na Fenasan 2024, que acontecerá de 22 a 24 de outubro no Pavilhão Verde e Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo. Considerada uma das feiras mais importantes do Brasil no setor de saneamento e meio ambiente, a Fenasan reúne profissionais, empresas e instituições que atuam nessa área. Com horários de funcionamento das 13h às 20h, a feira oferece uma plataforma para networking, troca de conhecimentos e exibição de inovações. O evento é uma oportunidade para a Lepono destacar seus produtos e soluções voltadas para o saneamento.

Este ano, a Lepono participa da Fenasan com uma abordagem renovada e um portfólio expandido. O foco nas parcerias com órgãos públicos e indústrias é uma estratégia central para aumentar a presença da empresa no segmento.

“Este é o segundo ano consecutivo em que participamos da Fenasan, e nossa presença este ano é ainda mais significativa", destaca Ronaldo Gonçalves, Supervisor Comercial Industrial da Lepono. Segundo ele, a participação na feira representa um passo importante na consolidação da marca no mercado de saneamento. “Além da divulgação dos nossos produtos, estamos preparados para atender a demanda, principalmente em órgãos públicos e empresas de tratamento de água e esgoto", completa.

Ronaldo ressalta que a linha de produtos exposta inclui bombas submersíveis e de superfície, cada uma projetada para atender necessidades específicas do setor. “Na linha submersível, teremos produtos para esgoto bruto, com trituração de sólidos, e também bombas de drenagem. Isso nos permite atender a uma gama variada de aplicações no saneamento”, explica. Ele enfatiza a importância de ter produtos em estoque, que possibilitam à marca atender prontamente os clientes e fechar negócios de forma eficiente.

Darcio Machado, Coordenador Comercial Industrial da Lepono, comenta sobre a linha de superfície. “Estamos apresentando bombas que utilizam motores com inversores de frequência, que são mais eficientes em termos energéticos”, explica. Segundo ele, essas bombas são ideais para captação e tratamento de água, permitindo um uso mais racional dos recursos hídricos. “Nosso foco é em soluções que não apenas atendam à demanda do mercado, mas que também contribuam para a sustentabilidade e eficiência energética”, complementa.

A Lepono planeja trazer para a Fenasan cases de sucesso que ilustram suas soluções em ação. “Vamos compartilhar experiências de nossas parcerias e projetos realizados em diversas regiões do Brasil. Acreditamos que isso mostrará nosso comprometimento com a qualidade e a inovação”, afirma Ronaldo. A empresa também está desenvolvendo uma rede de representantes para ampliar sua atuação no mercado.

A participação na Fenasan 2024 reforça a missão da Lepono de contribuir para o desenvolvimento do saneamento no Brasil.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio, como a Lepono, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai, Paraguai e México.

Mais informações em www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

