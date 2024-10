A Somos Inovação (SI) publicou um documento informativo intitulado “O futuro sem fumo da UE e o papel da inovação - conclusões do Eurobarómetro Especial 539”. O documento explora como a UE está longe de atingir uma “Geração Livre de Tabaco”, a menos que as suas estratégias contra o tabagismo sejam revistas.

Os resultados do Eurobarómetro revelaram que 24% dos europeus ainda fumam, o que coloca a UE significativamente atrás do seu objetivo de se tornar “livre de tabaco” até 2040. Os peritos mundiais em saúde pública definem um país como “livre de tabaco” quando a prevalência do tabagismo é igual ou inferior a 5%. A lenta taxa de declínio do tabagismo sugere que este cenário poderá não ser alcançado antes de 2100, ou seja, 60 anos mais tarde. No entanto, algumas histórias de sucesso estão a manter a esperança viva.

Os países que permitem que os fumadores se desloquem e se mantenham afastados dos cigarros, através de quadros regulamentares progressivos para produtos alternativos, estão a assistir a reduções mais significativas das suas taxas de tabagismo. É o caso da Suécia, onde as taxas de tabagismo têm estado em queda livre desde 2006, e da Chéquia e Grécia, mais recentemente. Por outro lado, os países que não têm em conta o papel da inovação, como a Estónia, registaram a tendência oposta.

Este facto é coerente com a investigação realizada fora da UE. O declínio das taxas de tabagismo no Reino Unido, na Suíça, nos EUA, na Nova Zelândia e no Japão está associadoàadoção de produtos vaporizadores e de aquecimento do tabaco, entre outros.

A análise da SI sugere que os produtos inovadores funcionam como uma “rampa de saída” para deixar de fumar, em vez de uma “rampa de entrada” para os não fumadores começarem a consumir nicotina.

Um ambiente regulamentar inteligente para os produtos alternativos pode ter outros benefícios, como estimular o crescimento económico através do reforço do espírito empresarial, da inovação e da criação de emprego. Pode também ajudar a reduzir as disparidades no domínio da saúde, uma vez que os grupos com rendimentos mais baixos tendem a fumar mais.

O documento sugere que o caminho da UE para um futuro “livre de tabaco” deve incluir uma reavaliação das atuais políticas e uma conciliação de medidas e programas tradicionais com alternativas inovadoras ao tabagismo. Dar prioridadeàacessibilidade,àaceitabilidade eàacessibilidade económica de diversas opções para ajudar a deixar de fumar pode ser a chave.

