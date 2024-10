De xampu a secador: Brasil conquista consumo árabe

Marcas brasileiras de cosméticos, especialmente voltadas para cuidados capilares, estão se consolidando no mercado árabe. Durante a Beauty Fair 2024, realizada este mês em São Paulo, empresas destacaram seu sucesso no mercado internacional, com produtos exportados para diversos países árabes. Entre os consumidores árabes, 15% já compraram algum produto brasileiro de beleza e cuidado pessoal, segundo dado apresentado pela diretora de Novos Negócios da Câmara Árabe, Daniella Leite, com base em pesquisa encomendada pela instituição para a H2R Pesquisas Avançadas, segundo o portal Monitor Mercantil.

Presente no mercado nacional há 13 anos e expositora na feira, a Floractive Profissional é uma das empresas brasileiras de cosméticos que já se estabeleceu no mercado árabe. A companhia exporta seus produtos para tratamento capilar para mais de 70 países, entre eles Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Líbano, Tunísia, Jordânia, Arábia Saudita, Catar, Marrocos e Egito.

“Foi uma necessidade financeira que me fez trabalhar revendendo produtos para cabeleireiros. Depois de um tempo percebi um gap no mercado. Vi que não existiam produtos orgânicos, sem formol, para fazer progressiva e foi nesse momento, que contando com ajuda do marido, criei o W One, um produto para fazer progressiva sem formol. Hoje, 13 anos depois, a Floractive tem mais 200 produtos à venda e exporta para diversos países”, conta Jane Sarrasi, CEO da Floractive Profissional.

A primeira venda para um país árabe aconteceu sem muita pretensão. Uma distribuidora da marca estava divulgando os produtos da Floractive nas redes sociais quando foi contactada por uma cabeleireira do Egito em 2014. “Essa compradora recebeu nosso produto e resolveu testá-lo junto com outras marcas do mesmo tipo de produto. Após testar todos, ela gostou mais do nosso e começou a comprar”, relembra Jane.

Depois disso, com a certificação halal, a brasileira chegou a outros países árabes. “Tenho um carinho muito especial por nossos parceiros árabes que são mais do que meus clientes, viraram meus amigos. Eles fazem parte de um povo que é milenar e que ensina muito de negócios para a gente. Eu amo poder proporcionar soluções que fazem a diferença no mercado, não só para o cabeleireiro, mas também para o investidor”, diz a CEO.

Além dos produtos que servem para fazer o alisamento capilar, os compradores árabes costumam comprar xampus e máscaras pós-tratamento. “Com grande aceitação, nossos produtos trazem resultados muito bons para as árabes. Elas não chegam a ter cabelo crespo, mas ele apresenta mais volume e geralmente é mais ressecado em razão do uso do hijab”, diz Jane.

Com indústria própria localizada no interior de São Paulo, além de exportar os produtos da sua marca, a empresária também fabrica produtos de outras marcas. Líbano, Dubai, Arábia Saudita e Austrália estão entre os destinos que encomendam produções com Jane.

“Alguns clientes chegam em mim e pedem uma reformulação de seus produtos, nossos profissionais fazem as formulações, eles aprovam e depois produzimos. Há produtos que fazemos em conjunto. Geralmente os árabes não pedem ingredientes que sejam nativos para produzir seus produtos, eles só se importam que sejam matérias-primas ideais para aquele tipo de produção”.

Presente em todos os estados brasileiros de uma forma mais sutil, com pequenos distribuidores, a marca brasileira volta seus esforços para conquistar mais territórios internacionais. Com esse objetivo em mente, a Floractive participou como expositora da Beauty Fair 2024. Em quatro dias de eventos, a CEO conseguiu conversar com novos possíveis compradores do Chile, Argentina e Paraguai.

