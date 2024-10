Sistema de Consórcios atinge R$ 201,65 bilhões em julho

O mercado brasileiro de consórcios cresceu nos sete primeiros meses de 2024. Segundo dados compartilhados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o Sistema de Consórcios atingiu R$ 201,65 bilhões em negócios nesse período - uma expansão de 13,2% sobre os R$ 178,19 bilhões registrados entre janeiro e julho de 2023.

De acordo com a entidade, foram vendidas 2,5 milhões de cotas entre o primeiro e o sétimo mês deste ano. Em 2023, no mesmo período, foram comercializadas 2,4 milhões de cotas - um aumento de 4,2%.

O levantamento da Abac também mostra que, entre janeiro e julho de 2024, os veículos leves “puxaram” a soma de adesões (1,01 milhões), seguindo de motocicletas (764,26 mil), imóveis (503,19 mil), veículos pesados (133,46 mil), eletroeletrônicos (54,68 mil) e servicos (30,65 mil).

Gustavo Silva, sócio da Consórcio Fast - empresa que atua na compra de cotas de consórcios, sejam elas ativas, contempladas, atrasadas ou até mesmo canceladas -, conta que o consórcio tem apresentado um crescimento significativo no Brasil nos últimos anos, impulsionado pela busca por alternativas de financiamento mais acessíveis.

“Com a instabilidade econômica e altas taxas de juros, muitas pessoas veem no consórcio uma alternativa mais acessível para adquirir bens, como imóveis e veículos”, observa.

Além disso, na visão de Silva, a flexibilização das regras, o maior número de administradoras e a variedade de opções disponíveis têm atraído um público mais amplo, consolidando o consórcio como uma solução viável para a realização de sonhos.

Ele também conta que, atenta a esse panorama, a Consórcio Fast investiu na automação de algumas tarefas, que libera os colaboradores para se concentrarem em interações mais significativas com os clientes, visando aumentar a satisfação do cliente e melhorar a produtividade da equipe, criando um ciclo positivo para a organização.

“Investir em sistemas segue sendo crucial para a melhoria contínua do processo de atendimento. Sistemas eficientes permitem melhorar o gerenciamento das informações o que garante que os atendentes tenham acesso rápido a dados relevantes, e isso resulta em respostas ágeis e precisas”, afirma.

A Consórcio Fast foi fundada em 2016 com o nome de ABC Gestão e Intermediação de Negócios. Um dos sócios, com amplo conhecimento em consórcios, decidiu investir nessa ideia após deixar uma instituição bancária. Assim, a empresa passou a fornecer soluções para consorciados de várias administradoras que desejam interromper os pagamentos do consórcio devido a mudanças em seus planos.

A empresa atende mais de 2000 clientes por mês e já movimentou mais de 280 milhões em negociações de compra e venda de consórcios de pessoas físicas e jurídicas.

Para mais informações, basta acessar: https://consorciofast.com.br/