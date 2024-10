Medicina Funcional Integrativa chega a Belo Horizonte

Aconteceu no dia 23 de setembro a inauguração da Clínica Integrative, um novo espaço voltado para a saúde em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Agora, os moradores da Região Metropolitana da capital contam com um atendimento voltado para a medicina funcional integrativa.

Essa unidade é a oitava da rede de franquias, que procura uma abordagem da saúde envolvendo mais do que aspectos da doença, e sim um olhar amplo analisando corpo, mente e saúde emocional.

A unidade será dirigida pela Dra. Lilian Gontijo, médica com formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializada em Medicina de Família pelo Hospital das Clínicas da UFMG e com pós-graduação em Geriatria e Gerontologia.

Em entrevista, a Dra. Lilian afirmou que o espaço tem a visão de, mais do que tratar, atuar no cuidado preventivo da saúde. “Após concluir minha formação, iniciei minha jornada em busca de um cuidado mais profundo e preventivo e é um caminho que as pessoas hoje têm buscado. Ninguém quer ficar tomando remédio a vida toda, então, já existe um movimento de conscientização, para começar a se cuidar desde jovem, em busca de uma vida mais plena em relação à saúde”.

Conforme divulgado pelo Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida ficou na média dos 75 anos. Essa pesquisa mostra que boa parte da população já não quer mais 'tratar doenças', mas sim ter qualidade de vida.

E isso se encaixa com o foco da Medicina Funcional Integrativa, que tem como objetivo tratar o paciente de maneira personalizada, considerando as interações entre o corpo, a mente e as emoções.

Tanto que o conceito da clínica é “Saúde Original”, que tem como pilares quatro pontos: o paciente responsável, o médico integrativo, procedimentos confiáveis e resultados na qualidade de vida.

Dessa forma, o paciente é estimulado a ter um papel ativo no processo de tratamento, enquanto o médico combina métodos tradicionais e complementares para oferecer um cuidado mais abrangente. Os procedimentos são baseados em evidências científicas e visam promover uma saúde sustentável e de longo prazo.

A estratégia de expansão da Integrative Franquias segue em busca de se tornar a referência no conceito de se ter uma medicina mais humanizada, como ensinado nas faculdades, focada em promover o bem-estar.

Essa expansão está alinhada ao crescimento da demanda por uma medicina mais humanizada, buscando ser uma referência no mercado.

