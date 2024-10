Consórcio e financiamento funcionam de maneiras diferentes

Consórcio e financiamento são ferramentas disponíveis no mercado de crédito para atender diferentes tipos de perfis de consumidores que buscam a aquisição de bens, mas cada um tem suas particularidades, dependendo das necessidades e da disponibilidade financeira de cada pessoa.

Enquanto o consórcio exige paciência e planejamento, o financiamento oferece a vantagem da compra imediata, mas com um custo adicional em forma de juros. Embora ambos permitam a aquisição do bem, eles funcionam de maneiras bem diferentes.

“Cada um tem suas vantagens, dependendo do perfil do comprador, da urgência da compra e das condições de pagamento”, explica Rodrigo Salim, especialista financeiro com mais de 15 anos de experiência em empresas do segmento, graduado em Direito pela Universidade Mackenzie e MBA em Gestão Empresarial pelo INSPER/IBMEC.

Mais sobre o consórcio

O consórcio é um sistema de compra coletiva que funciona de forma colaborativa. Nele, um grupo de pessoas se reúne com o objetivo comum de adquirir um bem ou serviço.

Cada membro desse grupo paga mensalidades que formam um fundo comum, de onde, a cada mês, sairá o valor necessário para a compra do bem de um dos participantes. Esse participante é selecionado por sorteio ou por lances.

“No consórcio, o participante não recebe o bem imediatamente, a não ser que seja sorteado ou que dê um lance vencedor”, diz Salim.

O consórcio funciona como uma poupança forçada, onde os integrantes do grupo fazem contribuições mensais para a criação do fundo de compra. A cada mês, um ou mais membros do grupo são contemplados e podem usar a carta de crédito para adquirir o bem ou serviço desejado.

Uma das vantagens do consórcio é a ausência de juros, no entanto há taxas administrativas que podem variar conforme a administradora. Outra vantagem é que, funcionando como um planejamento de longo prazo, suas parcelas tendem a ser mais suaves e cabem no orçamento.

O consórcio ainda tem como positivos a oportunidade de poder utilizar a carta de crédito contemplada para comprar o bem ou serviço negociando melhores condições de pagamento e, como há um compromisso mensal, o consórcio acaba funcionando como uma forma de poupança programada.

“É importante destacar que embora apresente todas essas vantagens, o consórcio não garante ao participante quando ele será contemplado. Para quem precisa do bem imediatamente, essa modalidade pode não ser a melhor opção”, salienta Salim.

Mais sobre o financiamento

O financiamento é uma operação de crédito em que uma instituição financeira disponibiliza o valor necessário para a compra de um bem ou serviço e em troca o comprador se compromete a pagar esse valor de volta em parcelas mensais, acrescidas de juros e outras taxas.

No financiamento o comprador recebe o bem imediatamente e o pagamento é parcelado ao longo de um período pré-determinado. As parcelas incluem o valor principal da compra e os juros, que são a forma de remuneração da instituição financeira por disponibilizar o crédito.

Existem diferentes tipos de financiamento, como o imobiliário, o de veículos e o crédito pessoal, cada um com regras e condições específicas, que podem ter o prazo de pagamento estendido por vários anos, facilitando a quitação das parcelas.

“Uma grande diferença em relação ao consórcio é que nos financiamentos o bem ou serviço é disponibilizado imediatamente após a aprovação do crédito, dessa forma é mais apropriado para quem precisa de urgência”, diz Salim.

Importante destacar que, como envolve o pagamento de juros, tarifas e taxas, que podem ser altos dependendo da taxa de mercado e do perfil de crédito do comprador, no financiamento o valor final do bem pode ser consideravelmente maior do que o preço à vista.

E embora seja uma opção de crédito disponível no mercado, nem todos conseguem obter financiamento, pois ele depende da análise do histórico do cliente, o que pode ser um obstáculo para quem tem restrições financeiras ou score baixo.

A escolha entre consórcio e financiamento depende de vários fatores, como urgência, planejamento financeiro e capacidade de pagamento. O consórcio é mais adequado para quem pode esperar e quer evitar os juros altos. Já o financiamento é mais adequado para quem precisa do bem imediatamente e está disposto a pagar mais por essa conveniência.

Quando não há urgência na aquisição do bem, para quem quer evitar o pagamento de juros altos e para quem tem disciplina financeira e pode se planejar, pode ser que o consórcio seja a opção mais adequada.

Agora quando o bem ou serviço é necessário imediatamente, para quem tem condições de pagar parcelas com juros e para quem tem um bom score de crédito e consegue taxas mais baixas, pode ser que o financiamento seja a melhor opção.

“Não existe o melhor crédito. O consumidor precisa avaliar suas necessidades e condições financeiras para fazer a escolha certa”, finaliza Salim.

