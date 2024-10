São Paulo tem o menor risco de bolha imobiliária, diz UBS

São Paulo foi destacada recentemente em um estudo do UBS Wealth Management como a cidade com o mercado imobiliário mais equilibrado entre 25 grandes metrópoles globais. Em contraste com cidades como Miami, que apresentam risco de bolha imobiliária, a capital paulista está em último lugar no ranking de bolhas, com preços considerados justos em relação à renda local e à oferta disponível.

Essa análise é corroborada por um levantamento do Índice de Preços de Residências (IPR), divulgado pela Exame/Loft, que revela uma desaceleração na alta dos preços dos imóveis à venda em São Paulo. O índice aponta um aumento real de apenas 0,36% no último trimestre, o que sugere uma estabilidade e menor pressão inflacionária no setor imobiliário da cidade.

A situação de São Paulo é singular, especialmente se comparada a cidades como Hong Kong e Munique, onde os preços imobiliários estão muito além do poder de compra local. Mesmo com o mercado paulista mostrando sinais de equilíbrio, um dado da pesquisa chama a atenção: o tempo necessário para comprar um imóvel em São Paulo pode chegar a até 8 anos de salário dos trabalhadores mais bem remunerados.

Diante desse cenário, Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, comenta o que essa realidade representa para o mercado brasileiro e os potenciais compradores.

Pergunta 1: O que significa para São Paulo ser considerada a cidade com o preço imobiliário mais justo em comparação com outras grandes metrópoles globais?

“Significa que São Paulo está com os preços de seus imóveis adequados aos públicos que desejam os mesmos, criando um movimento normal de compra e venda. Ainda enxergamos uma grande oportunidade de movimento para o mercado paulistano, principalmente após uma futura queda das taxas de juros.”

Pergunta 2: No entanto, a pesquisa também destaca que um imóvel em São Paulo pode custar até 8 anos de salário dos trabalhadores mais bem remunerados. Como você vê esse dado?

“Este dado mostra que há, sempre, a necessidade de os compradores de imóveis terem poupado boa parte do valor do imóvel ou terem condições de obter uma linha de crédito, para adquirir o imóvel desejado. A alavancagem financeira faz parte do processo de compra e venda de imóveis no Brasil, e por isso mesmo há sistemas financeiros que auxiliam nesse processo, como o SFH e o SFI, e até subsídios do governo e da Caixa, como no MCMV.”

Pergunta 3: Em termos de tendência de mercado, quais os próximos passos que podemos esperar do setor imobiliário paulistano?

“Podemos esperar um mercado continuamente aquecido, com boas possibilidades de absorção dos estoques e novos lançamentos. Com uma diminuição dos juros, devemos enxergar uma nova 'corrida' imobiliária, com provável aumento dos preços acima da inflação.”

O Meu Imóvel é uma plataforma que usa um algoritmo de recomendação à base de inteligência artificial para encontrar imóveis alinhados ao perfil e preferências de cada usuário. Ele é gratuito e está disponível para todos que estejam buscando apartamentos à venda em São Paulo.

Website: https://appmeuimovel.com/