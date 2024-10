Vertrau Cozinhas marca presença na feira Hotel & Food NE

Marca do segmento de cozinhas industriais no Norte e no Nordeste, a Vertrau Cozinhas Profissionais marca presença na feira Hotel & Food Nordeste – HFN 2024, feira de gastronomia e hotelaria do Nordeste, que acontece entre 02 e 04 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, no Recife. No stand 20 do evento, a indústria aproveita o encontro para detalhar seus planos de investimento nas cidades do Nordeste, começando pela inauguração de um novo showroom no Recife, ainda este ano, o que vai deixar a marca mais próxima dos seus clientes de Pernambuco e estados vizinhos.

Durante a HFN, a Vertrau vai apresentar os produtos mais recentes do portfólio, suas funcionalidades e soluções para cozinhas profissionais. Será uma oportunidade para o público conferir e conversar com especialistas sobre as escolhas mais adequadas para necessidades, finalidades e orçamentos dentro do universo do setor de food service. Para o diretor Neilton Souza, a HFN é um evento relevante por ser uma espécie de vitrine do segmento, onde é possível posicionar melhor a marca e trabalhar o relacionamento e networking com empreendedores e outros públicos de interesse.

Na feira, a empresa também contará com uma equipe técnica, mantendo seu perfil de venda consultiva. “Nossa participação na HFN é o início da expansão da Vertrau no Nordeste. Estamos investindo e apostando em Pernambuco. Em novembro, inauguramos um showroom no Recife”, comenta o executivo Neilton Souza. Ele lembra ainda que é uma oportunidade de apresentar exemplos concretos de implantação de projetos com foco na alta performance, como é o caso da cozinha do novo Bargaço, inaugurado em agosto, nas instalações do Complexo Porto Novo Recife. "Trata-se de uma cozinha com capacidade para receber mais de 100 pedidos simultâneos. São mais de 52 bocas de fogão funcionando ao mesmo tempo", detalha.

SHOWROOM - Antes do término do ano, a indústria vai inaugurar um showroom com área de 109 metros quadrados, na Avenida Conselheiro Aguiar, zona comercial no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana. Com investimentos de R$ 350 mil, a empresa terá ponto de vendas onde os clientes poderão ver de perto seus equipamentos apropriados para cocção, refrigeração, mobiliário, distribuição, carros, bar e sistema de exaustão. Com sede na Bahia, a fábrica de cozinhas industriais deve ganhar uma nova unidade de montagem em Pernambuco. A indústria fornece soluções de suporte técnico personalizado para apoiar o projeto dos seus clientes. Em Pernambuco, a Vertrau assina o projeto e todos os equipamentos de cozinha do novo Bargaço, no Novotel Recife Marina, que custou um investimento R$758 mil.

Serviço:

Vertrau Cozinhas Profissionais Hotel & Food Nordeste – HFN 2024

Quando: 2 e 4 de outubro de 2024

Onde: Pernambuco Centro de Convenções Localização

Stand 20, Rua F

Horário:14h às 21h

Website: https://www.instagram.com/vertraucozinhas?igsh=dGh6czhqNW00eTA5