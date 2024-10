Full Sail University realiza Virtual Behind The Scenes Tour

A próxima edição do Virtual Behind The Scenes Tour acontecerá no domingo, 6 de outubro, pela plataforma de eventos virtuais Zoom. O evento mensal é um tour guiado pela Full Sail University, localizada na Flórida, nos Estados Unidos.

A sessão ao vivo é gratuita e em inglês, com o propósito de apresentar detalhes sobre o funcionamento da instituição, informações sobre bolsas de estudo e programas de acesso a softwares e equipamentos atualizados para graduandos.

O tour também inclui uma sessão com docentes para informações específicas sobre os cursos de interesse dos inscritos e a participação ao vivo de graduados da universidade norte-americana, que compartilham suas jornadas pessoais e respondem a perguntas dos participantes.

Para Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, o objetivo do evento é garantir aos interessados na indústria criativa o acesso a projetos recentes da instituição.

“O VBST é um evento feito exclusivamente com o objetivo de garantir maior conhecimento sobre a universidade, seus projetos recentes e ainda disponibilizar uma experiência com graduados, enriquecendo o repertório dos que estão interessados na indústria criativa.”

Segundo Olival, o tour virtual traz, de maneira dinâmica, diferentes abordagens criativas. “A universidade dispõe de espaços interativos para cada área criativa, ou seja, o evento torna possível aos participantes, além de se conectar com setores que a universidade disponibiliza, ter uma experiência exclusiva para o que pretende alcançar como profissão”.

Cursos da Full Sail University

A Full Sail University está localizada em Winter Park, na Flórida, e desde 1989 oferece cursos de graduação em duas modalidades, associate e bachelor's degrees e mestrado, voltados para indústria da mídia de entretenimento e tecnologias emergentes.

A metodologia de ensino da Full Sail é baseada em uma abordagem criativa para fornecer uma experiência de aprendizagem imersiva e relevante como o fluxo de trabalho encontrado atualmente nas indústrias em rápida evolução.

Os cursos ministrados pela instituição estão subdivididos em áreas de conhecimento como Arte & Design, Business, Film & TV, Games, Media & Communications, Music & Recording, Sports e Technology.

Para mais informações, basta acessar: fullsail.edu