Inclusão e diversidade impulsionam mercado de beleza

Uma recente pesquisa feita pela Circana™ e SeeMe Index revelou que marcas de beleza inclusivas estão crescendo 1,5 vezes mais rápido do que as menos inclusivas. Empresas certificadas no Índice SeeMe, como M·A·C e Fenty, apresentaram uma taxa de crescimento de 18%, enquanto as menos inclusivas cresceram 12%. A inclusão de diferentes gêneros, tons de pele, idades, corpos e deficiências visíveis tem se mostrado um fator determinante na conquista de novos consumidores e na retenção de clientes, impactando diretamente nas vendas e na construção de marcas mais fortes e conectadas com o público.

Nesse sentido, Skala Cosméticos mantém um compromisso sólido com a diversidade, integrando essa visão em suas campanhas e produtos. A marca busca refletir a pluralidade da sociedade brasileira, representando diversos perfis de consumidores em suas ações de marketing. Seja por meio de diferentes tipos de corpos, tons de pele, gêneros, idades e, claro, tipos de cabelo, Skala entende que a inclusão é fundamental para a construção de uma conexão genuína com seu público.

Essa abordagem é perceptível em campanhas recentes, que trouxeram pessoas diversas em seus materiais publicitários, principalmente na trend que apresenta a música da ação. Skala acredita que, ao representar essa diversidade, cria-se uma identificação maior com seus consumidores, promovendo uma mensagem de beleza acessível e para todos, refletindo não só os produtos, mas também a forma como a marca dialoga com o público.

Para Thais de Carvalho, CEO da agência Diversicasting, é de fundamental importância para as marcas agregar ao casting de suas campanhas o perfil "real" das pessoas, onde o cliente final se sinta realmente representado. ‘'É muito importante promover a inclusão, ter pessoas de características distintas e se importar de fato, para que o público se veja nos produtos’’.

Bruna Veneziano, diretora de marketing da Skala, destaca que "A diversidade não é apenas algo que defendemos, mas um reflexo da nossa realidade e do respeito que temos pelo nosso consumidor. Temos como propósito ‘‘Beleza para Todos’’ e acreditamos que, ao incluir diferentes perfis em nossas campanhas, fortalece o compromisso da marca com uma narrativa equitativa na indústria da beleza. Buscamos representar a autenticidade e a riqueza cultural do Brasil, refletindo a pluralidade de regiões do país, orientações sexuais, gêneros e belezas".

