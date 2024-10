Vendedor virtual: Hyphen lança tecnologia 100% autônoma

A evolução das funcionalidades de assistentes virtuais, impulsionada pelos avanços em Inteligência Artificial, tem tornado as interações mais naturais e personalizadas. Muitos consumidores já têm dificuldade em diferenciar atendimentos realizados por IA e por humanos. A assistente virtual TAIS, da TIM, exemplifica essa tendência, apresentando uma taxa de assertividade de 76% na compreensão das necessidades do cliente, o que demonstra como a IA está otimizando a experiência do cliente e estabelecendo novas expectativas no atendimento.

Isso se deve, em partes, à IA Generativa, que permite ao chatbot não apenas aprender, mas também criar novos conteúdos, explorar diferentes tipos de informações e gerar diversas formas de mídia. Com a função de trazer sugestões personalizadas e lidar com consultas complexas com facilidade, a Hyphen: Tech, Consulting & Growth anunciou recentemente o lançamento de um vendedor 100% virtual, que já está disponível em sua metodologia para aceleração de vendas, a Hyarch.

De acordo com Diego de Castro, CEO da Hyphen Consultoria – empresa especializada em tecnologia, otimização e crescimento comercial –, "o vendedor virtual não é mais apenas uma promessa do futuro, é uma necessidade do presente. Empresas que buscam se destacar e garantir sua competitividade devem reconhecer o poder dessa tecnologia."

Segundo Castro, este tipo de agente pode esclarecer dúvidas dos clientes, emitir propostas personalizadas e conduzir ao fechamento. Além disso, também tem a capacidade de negociar descontos, coletar informações para a empresa e até mesmo superar objeções utilizando técnicas avançadas de vendas.

Para isso, é preciso, primeiro, realizar uma análise da empresa, a fim de listar as necessidades comerciais e estabelecer os pontos de contato com os clientes. Em seguida, adotar uma plataforma que ofereça este tipo de tecnologia alinhada aos recursos necessários para sua implementação.

Algumas características dos vendedores virtuais

Os vendedores virtuais são agentes automatizados alimentados por inteligência artificial (IAs), capazes de realizar diferentes tarefas com distintos graus de dificuldade. E, diferente dos chatbots tradicionais, eles não precisam de linhas de código para serem desenvolvidos, o que pode reduzir os gastos de implementação.

Além disso, os custos operacionais também podem ser reduzidos, já que o vendedor virtual por ser treinado com documentos, vídeos, fotos e sites sobre os produtos. Além de realizar ofertas e vendas diretamente para o cliente final, eles podem oferecer suporte aos vendedores humanos e auxiliar na performance da equipe comercial.

O tom comportamental do atendimento também pode ser ajustado de acordo com o perfil da empresa. “O vendedor virtual com tecnologia GPT (Transformador Generativo Pré-Treinado, na sigla em inglês) é como ter um membro experiente da equipe dedicado 24 horas por dia, sete dias por semana", comenta o CEO da empresa.

Atendimento digital é preferência entre consumidores

A preferência dos consumidores pelos canais de atendimento digitais não é nova. Em 2020, uma pesquisa da Sercom já apontava que o chat (51%) e o WhatsApp (49%) eram os favoritos quando alguém precisava recorrer ao SAC de empresas de diferentes segmentos.

Além disso, o estudo indica que 27% dos consumidores preferem as opções de autoatendimento ou o chat em tempo real no site da empresa para resolver problemas comuns.

Para Castro, "o atendimento digital moderno não apenas resolve problemas, mas também cria oportunidades para o cliente se engajar mais profundamente com a marca, proporcionando um serviço ágil e de alta qualidade que reflete o padrão exigido no mercado atual”, pontua. “Essa transformação digital é um caminho sem volta, e as empresas que adotarem este tipo de tecnologia certamente estarão na vanguarda de uma nova era de atendimento e vendas”, complementa.

Para mais informações, basta acessar: Hyphen | Hyarch