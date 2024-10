A EQT sente o prazer de anunciar que o BPEA Private Equity Fund VIII ("EQT Ásia") concluiu com sucesso a aquisição da Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient" ou a "Empresa"), líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo.

Junto com o fechamento, as ações ordinárias da Perficient deixaram de ser negociadas antes da abertura do mercado em 2 de outubro de 2024, e a empresa não está mais cotada na bolsa de valores NASDAQ. A Perficient irá operar como uma empresa privada.

Após a aquisição, a Perficient irá permanecer com foco na execução de sua estratégia de crescimento a longo prazo, que inclui expandir seus talentos mundiais de alto desempenho, melhorar seu relacionamento com clientes, e investir em suas ofertas e capacidades digitais de última geração. A equipe de liderança da Perficient e seus acionistas se mantém comprometidos em ajudar seus clientes da Fortune 500 ao oferecer soluções digitais que superem as expectativas dos clientes, vençam a concorrência e transformem seus negócios.

“Hoje, a Perficient começa um novo capítulo promissor, visando executar exclusivamente nossa estratégia de crescimento mundial a longo prazo", disse o Diretor Executivo da Perficient, Tom Hogan. "Durante mais de 25 anos, desenvolvemos parcerias confiáveis ??a longo prazo com muitas das maiores marcas do mundo, o que não teria sido possível sem nossa equipe internacional com 7.000 estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros. A EQT reforça ainda mais nossa capacidade de se concentrar em inovação e expansão, desenvolver nossos talentos em todo o mundo e propiciar um futuro mais intenso com e para nossos clientes."

Hari Gopalakrishnan, Sócio da equipe de consultoria da EQT Private Capital na Ásia e Chefe da EQT Private Capital na Índia, disse: "À medida que a tecnologia continua evoluindo com rapidez, as empresas precisam de um parceiro confiável para ajudar a orientar o futuro, evitar disrupções e competir em um mercado mundial acelerado. A equipe internacional de talentosos profissionais, seu profundo conhecimento de domínio e setor, com capacidades digitais da Perficient, a posicionam de modo excepcional para ajudar as empresas a acelerar suas iniciativas de transformação digital mais importantes. Temos o prazer de fazer parceria com a Perficient na próxima fase de sua evolução mundial."

A BofA Securities atuou como principal consultoria financeira e a Wells Fargo como consultoria financeira da Perficient quantoàtransação. A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultoria jurídica da Perficient. A J.P. Morgan e a TD Securities atuaram como consultorias financeiras da EQT, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como consultoria jurídica.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Nossa equipe de estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros ajuda as maiores empresas e marcas do mundo a avançar com coragem seus negócios e gerar resultados reais através do poder da tecnologia. Superamos barreiras, somos obcecados por resultados e forjamos o futuro para nossos clientes. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Sobre a EQT

A EQT é líder mundial como organização de investimentos orientada por propósitos com EUR 246 bilhões em ativos totais sob gestão (EUR 133 bilhões em ativos geradores de taxas sob gestão), dentro de dois segmentos de negócios: Capital Privado e Ativos Reais. A EQT possui empresas de portfólio e ativos na Europa, Ásia-Pacífico e Américas e os apoia para obter crescimento sustentável, excelência operacional e liderança de mercado.

Mais informação: www.eqtgroup.com

Siga a EQT no LinkedIn, X, YouTube e Instagram

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241002158175/pt/

Contato na Perficient:

Bill Davis, Vice-Presidente Sênior, 314-529-3555

bill.davis@perficient.com

Contato na EQT:

Escritório de Imprensa da EQT, press@eqtpartners.com