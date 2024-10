Full Sail lança projeto para alunos conhecerem cursos

A Full Sail University, localizada em Orlando, na Flórida, lançou um projeto 100% on-line e gratuita para que os interessados em obter uma graduação internacional possam saber mais sobre os cursos oferecidos e diferenciais da instituição. Por meio da iniciativa Info Session, é possível conhecer o currículo e o modelo de aprendizado de forma detalhada.



A instituição oferece cursos de graduação e mestrado capacitados para formação de profissionais em todas as áreas relacionadas ao mundo do entretenimento. “Contamos com mais de 140 programas divididos em oito áreas: Cinema & TV, Arte & Design, Tecnologia, Jogos, Comunicações de Mídia, Negócios de Entretenimento, Esportes e Música & Gravação”, aponta Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail.



“O mercado criativo tem se expandido muito nos últimos anos, sobretudo pelo avanço de novas tecnologias e pelas oportunidades de emprego que devem contemplar mais profissionais num futuro próximo”, avalia a diretora.



Essa expansão já tem sido percebida no Brasil. Um levantamento realizado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) mostra que a economia criativa representa 3,11% do PIB brasileiro e emprega 7,4 milhões de trabalhadores no país. O estudo traz ainda que, até 2030, o total de trabalhadores atuando nesta área deve subir para 8,4 milhões.



“É evidente que trabalhar com áreas não convencionais tem sido mais comum, o que é muito positivo para abrir novas portas e, claro, ideias para essa nova geração que é criativa e mais disruptiva”, considera Olival.



A diretora ressalta que a ideia de sucesso ainda está muito ligada às profissões tradicionais, e que poucas pessoas conhecem, de fato, essa área. “Ainda é um desafio para que os jovens se reconheçam como alguém que consiga trabalhar na indústria criativa. Apesar de um movimento de expansão deste setor, poucas instituições ‘saem da bolha’ para que mais pessoas conheçam essa área”.



Os cursos de graduação oferecidos pela Full Sail University são imersivos e têm duração de 20 meses no campus e 27 meses no on-line. Para o mestrado, a duração é de 12 meses. A instituição é focada nas áreas de produção de áudio, filme e mídia, design de videogame e animação, com programas estruturados nos conceitos de experiência da indústria do mundo real e solução criativa de problemas.



