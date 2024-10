Nanoblading tem o potencial de deixar sobrancelhas naturais

De acordo com o Panorama do Setor de HPPC 2023, divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o mercado brasileiro de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos está em expansão, sendo considerado um "setor empreendedor", com o número de empresas em constante crescimento.

Diante deste cenário, técnicas inovadoras voltadas para diferentes segmentos tiveram espaço para crescer, foi o que aconteceu com o nanoblading para sobrancelhas.

O nanoblading é uma técnica avançada de micropigmentação que utiliza agulhas ultrafinas para desenhar fios precisos e delicados, imitando a aparência de pelos naturais. Diferentemente do microblading tradicional, o nanoblading proporciona resultados mais suaves e realistas, sendo ideal para quem busca uma sobrancelha mais natural e personalizada.

A Rita, da Rita Beauty Studio, especialista em design de sobrancelhas e micropigmentação, comenta sobre a técnica: "A sobrancelha tem um papel fundamental na harmonia do rosto, trazendo elegância e equilíbrio à expressão. Com o nanoblading, conseguimos resultados extremamente naturais, que moldam o olhar e aumentam a autoestima das clientes."

Após anos de experiência no Brasil, Rita se consolidou na área do designer de sobrancelhas e hoje atende na Irlanda, sempre com a preocupação de adaptar as técnicas às características únicas de cada cliente. "Cada sobrancelha que faço carrega não apenas uma transformação estética, mas também um impacto emocional profundo na forma como a pessoa se vê e se sente. Essa personalização é essencial", destaca.



O nanoblading não apenas oferece resultados duradouros, com uma cicatrização mais rápida, mas também se adapta a diferentes tipos de rostos e tonalidades de pele, respeitando a individualidade de cada cliente. "Minha formação e prática me ensinaram a adaptar as técnicas para criar designs exclusivos, algo que considero um diferencial importante em um mercado que valoriza a personalização e a excelência", afirma Rita.



Técnica 3D Brows também proporciona sobrancelhas realistas



A técnica 3D Brows, desenvolvida pela Rita Beauty Studio, mistura as características do nanoblading com a shadow, criando um efeito tridimensional que imita com perfeição a aparência de pelos naturais. O resultado é uma sobrancelha realista, com profundidade e textura, proporcionando um visual harmonioso e natural, como se fosse uma sobrancelha verdadeira.

Website: https://www.instagram.com/p/C8HBCH0sxpD/?igsh=MWJkMHFka3N6OGY0Mw==