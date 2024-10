Manpower e Arteris abrem 85 vagas temporárias

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está apoiando uma das principais empresas de concessão de rodovias no Brasil, com o recrutamento de vagas temporárias para os cargos de Operador(a) de Pedágio e Inspetor(a) de Tráfego.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As oportunidades são abertas para todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 21 de outubro para se candidatar a essas oportunidades de emprego.

Para serem elegíveis a vaga de Operador(a) de Pedágio, os trabalhadores precisam ter Ensino Médio Completo, residir em Barra do Turvo, Registro, Cajati, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Miracatu, Campina Grande do Sul, Tijucas do Sul, Garuva, Tijucas, Itapema, Paulo Lopes, ou Barra Velha. É desejável possuir experiência com operação de caixa e atendimento ao cliente.

E para serem elegíveis as posições de Inspetor(a) de Tráfego, é necessário que os trabalhadores tenham Ensino médio completo, CNH ativa e residam nas regiões de Joinville, Garuva, Tijucas, Porto Belo, Itapema, Bombinhas, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, São José, Piraquara, ou São José dos Pinhais.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão transporte fretado, vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e auxílio creche.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e realizar o cadastro, até dia 21 de outubro, por meio do link: https://forms.office.com/r/Y97Bxaj4g5.

E para se conectar a outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

