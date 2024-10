ABB mostra robô que carrega caminhões elétricos

A especialista em automação ABB apresentou a primeira versão de um robô industrial criado para automatizar a recarga de caminhões movidos à bateria em sites de mineração. O eMine™ Robot Automated Connection Device (ACD), ou Robot ACD, foi projetado para conectar de forma automatizada o carregador eMine™ FastCharge, da ABB, a conectores de baterias de caminhões de minério, evitando que pessoas façam o processo sob risco.

O dispositivo foi apresentado na feira MINExpo 2024, encerrada no último dia 26, na cidade americana de Las Vegas. A novidade foi exibida no estande da fabricante japonesa de equipamentos pesados Komatsu, parceira no desenvolvimento do robô, junto com as mineradoras Boliden e BHP.

A versão apresentada é um protótipo que passa por testes nos laboratórios da ABB na Suécia. Até o final do ano, no entanto, uma versão aprimorada do equipamento deve iniciar testes de mundo real na mina de cobre Aitik, no norte da Suécia, operada pela Boliden, segundo comunicado divulgado pela ABB durante o evento.

O texto afirma que o robô foi projetado para ter interoperabilidade com caminhões elétricos de todos os modelos, sendo ainda compatível com conectores, interfaces e carregadores hoje disponíveis no mercado. O projeto do equipamento também permitiria, segundo a ABB, adaptações para integrá-lo a caminhões e conectores ainda a serem lançados.

“O fato de tecnologias robóticas poderem ser incorporadas nas extrações mais avançadas é um marco na trajetória da ABB no segmento de robótica, no qual atua há mais de 50 anos”, comemorou no comunicado o executivo Max Luedtke, diretor global para negócios em mineração da ABB Indústrias de Processos.

Ainda segundo a ABB, o Robot ACD foi projetado para operar em condições adversas de sites de mineração, como a exposição a temperaturas extremas, lama, poeira, riscos mecânicos e químicos.

O equipamento foi desenvolvido no contexto da iniciativa CharIN, da qual a ABB é membro fundador, criada para tirar do papel soluções e padronizações para descarbonização da mineração na rota tecnológica da eletrificação.

Website: https://global.abb/group/en