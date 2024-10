QUEBEC CITY, Canadá, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®Holdings Inc. (“LeddarTech”) (Nasdaq: LDTC), uma empresa de software automotivo que fornece a tecnologia patenteada de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível com base em IA LeddarVision™, para ADAS, AD e aplicações de estacionamento, tem o orgulho de destacar as contribuições essenciais da Texas Instruments e da Arm no aprimoramento dos seus revolucionários produtos LeddarVision.



Os clientes são convidados a conhecer o futuro da inovação automotiva com o demonstrador LeddarNavigator da LeddarTech na AutoSens Europe (8 a 10 de outubro de 2024). Esta vitrine de última geração exibe o software avançado de fusão e percepção de sensores com base em IA da empresa, o LeddarVision, destacando o poder transformador da tecnologia de processadores líder do setor. Habilitada pelo processador TDA4VE-Q1 da Texas Instruments e integração perfeita dos processadores automotivos da Arm, esta tecnologia de software define um novo padrão em desempenho e capacidade.

Destaque das Contribuições da Arm e TI no Conjunto de Produtos LeddarVision:

A Arm impulsiona a inovação do ADAS com plataformas de computação avançadas projetadas para atender às necessidades de segurança e desempenho de casos de uso automotivo. Seu papel crucial no aprimoramento da eficiência da LeddarVision é evidente. Ao otimizar algoritmos essenciais de definição de desempenho dentro da percepção ADAS e pilha de fusão para CPUs Arm, a Arm e a LeddarTech minimizaram com sucesso os gargalos computacionais e aprimoraram a eficiência geral do sistema com o uso do CPU ARM Cortex-A720AE.



Veja de perto esta colaboração inovadora. Este Estudo de Caso apresenta um relato detalhado da jornada das duas empresas na expansão dos limites da inovação e na vanguarda do futuro da segurança automotiva.

O processador da família TDA4 altamente integrado e econômico da Texas Instruments (TI) é usado na solução Front-Entry da LeddarVision (LVF-E), a primeira solução abrangente de percepção baseada em fusão de baixo nível do mercado implantada em um único processador TDA4VE-Q1. Com uma implementação eficiente na plataforma TDA4VE-Q1, ele alcança um dos custos de sistema mais baixos de ADAS de nível básico L2/L2+ sem sacrificar o desempenho do sistema. O TDA4VE-Q1, realizando processamento de fusão de sensores de baixo nível, fornece computação de alto desempenho para algoritmos de visão tradicional e de aprendizagem profunda, e aceleração de pré-processamento de visão para alcançar um alto nível de integração do sistema com baixa energia e custos do sistema. Os membros compatíveis com PIN e software da família de produtos TDA4 permitem escalabilidade em sistemas de maior desempenho ou menor custo para aplicações avançadas de fusão de sensores ADAS simples e multimodais.



“Com o aproveitamento dos pontos fortes da Texas Instruments e da Arm, aprimoramos a funcionalidade da LeddarVision e contribuímos para o futuro da segurança e autonomia automotiva. Juntos, estamos reformulando os padrões do setor”, disse Heinz Oyrer, Diretor de Parcerias Estratégicas da LeddarTech.

Marque uma consulta com a LeddarTech na AutoSens Europe para uma demonstração ao vivo no LeddarNavigator e confira os benefícios dos produtos LeddarVision de fusão de baixo nível baseados em IA, incluindo o LVS-2 + e o LVF-E. Essas soluções são projetadas para atender aos rigorosos padrões de segurança NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas e são validadas por meio de pesquisa e desenvolvimento rigorosos em nossas instalações em Tel Aviv, Montreal e Quebec City. Os principais indicadores de desempenho estão disponíveis para avaliação dos clientes mediante solicitação.

Acompanhe a viagem pela Europa no nosso site "LeddarNavigator Diaries".

Sobre a LeddarTech

Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção e fusão de baixo nível com base em IA que permitem a implantação de aplicações ADAS, de condução autônoma (AD) e de estacionamento. O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente para tomadas de decisões melhores e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é disponível para OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 160 patentes solicitadas (87 concedidas) que aprimoram os recursos de ADAS, AD e de estacionamento. A percepção de veículos é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: e é por isso que a LeddarTech deseja se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

A LeddarTech pode ocasionalmente, no âmbito de colaborações, parcerias e projetos, coletar com veículos de teste informações pessoais, ou seja, informações que identifiquem direta ou indiretamente membros do público. As informações pessoais coletadas podem ser processadas, usadas, armazenadas e comunicadas pela LeddarTech no âmbito do desenvolvimento e treinamento dos nossos softwares e produtos. Para obter mais informações sobre as atividades de processamento, que incluem a coleta, uso, armazenamento e comunicação das informações pessoais, bem como os direitos de proteção das informações pessoais associados e como exercê-los, consulte a Política de Privacidade da LeddarTech.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter (X), Facebook e YouTube.

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa podem ser consideradas declarações de previsão na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995, Seção 27A da Lei de Títulos e Valores Mobiliários e Seção 21E da Lei de Câmbio (cujas declarações de previsão também devem incluir declarações de previsão e informações de previsão na acepção das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis), incluindo, mas não se limitando a, declarações relacionadasàestratégia antecipada, operações futuras, perspectivas, objetivos e projeções financeiras e outras métricas financeiras da LeddarTech. As declarações de previsão geralmente incluem declarações de natureza preditiva e dependem ou se referem a eventos ou condições futuras, e incluem palavras como “pode”, “irá”, “deveria”, “esperaria”, “antecipa”, “planeja”, “provável”, “acredita”, “estima”, “projeta”, “pretende e outras expressões semelhantes, entre outras. Declarações que não sejam de fatos históricos são declarações de previsão. Declarações de previsão tomam por base convicções e suposições atuais sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados contidos em qualquer declaração de previsão devido a vários fatores, incluindo, sem limitação: (i) a possibilidade de que os benefícios antecipados da recente união das empresas da LeddarTech não sejam realizados; (ii) o risco de que litígios de acionistas em conexão com a união das empresas ou outros acordos ou investigações possam resultar em custos significativos de defesa, indenização e responsabilidade; (iii) mudanças nas condições econômicas gerais e/ou específicas do setor; (iv) possíveis interrupções da união das empresas que possam prejudicar os negócios da LeddarTech; (v) a capacidade da LeddarTech de reter, atrair e contratar pessoal essencial; (vi) possíveis reações adversas ou mudanças no relacionamento com os clientes, funcionários, fornecedores ou outras partes; (vii) potencial incerteza nos negócios, incluindo mudanças nas relações comerciais existentes após a união das empresas que possam afetar o desempenho financeiro da LeddarTech; (viii) desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos; (ix) imprevisibilidade e gravidade de eventos catastróficos, incluindo, mas não se limitando a, atos de terrorismo, surto ou escalada de guerra ou hostilidades e qualquer epidemia, pandemia ou surto de doença (incluindo COVID-19), bem como a resposta da administração a qualquer um dos fatores acima mencionados; (x) acesso a capital e financiamento, e capacidade de manter o cumprimento dos acordos de dívida; (xi) a capacidade da LeddarTech de executar seu modelo de negócios, obter ganhos com projetos e gerar receita significativa; e (xii) outros fatores de risco, conforme detalhado ocasionalmente nos relatórios da LeddarTech arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), incluindo os fatores de risco contidos no Relatório Anual da LeddarTech no Formulário 20-F para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023. A lista anterior de fatores importantes não é exaustiva. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, a LeddarTech não assume qualquer obrigação de revisar ou atualizar qualquer declaração de previsão, ou de fazer quaisquer outras declarações de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Site de relações com investidores: investors.LeddarTech.com

Contato de Relações com Investidores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Contato para mídia financeira: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Holdings Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

LeddarTech Holdings Inc. é uma empresa pública listada na Nasdaq sob o símbolo “LDTC”.

