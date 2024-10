A Crayon, líder mundial em transformação digital, anunciou hoje que atingiu quatro marcos importantes de crescimento durante seu aniversário de 10 anos de inovação em inteligência artificial (IA). Apesar dos desafios impostos pela dinâmica do mercado, a empresa prevaleceu, atribuindo seu sucesso a uma parceria estratégica com a Amazon Web Services (AWS).

No ano passado, a bolha tecnológica da COVID-19 finalmente estourou, causando o caos no mercado global de TI, tendo como consequência a demissão de 262 mil pessoasi. De acordo com a Gartner®ii, “a taxa geral de crescimento dos gastos com TI para 2023 foi de 3,3%, um aumento de apenas 0,3% em relação a 2022. Isso se deveu em grande parteàfadiga de mudanças entre CIOs. O ímpeto será recuperado em 2024, com os gastos gerais com TI aumentando 6,8%”. Em maio de 2023, em meio às flutuações do mercado mundial, a Crayon fortaleceu sua posição ao firmar um contrato de colaboração estratégica de quatro anos com a AWSiii. O acordo ampliou a função de parceira de serviços “AWS Premier Tier” da Crayon e buscou criar uma equipe da Crayon com 500 especialistas certificados pela AWS no mundo todo.

No ano seguinte, a Crayon atingiu três marcos importantes:

Conquistou duas novas competências da AWS – SaaS Consulting e Generative AI Services –, elevando seu total para sete.

Assinou seu milésimo cliente em seu serviço de faturamento gerenciado.

A Crayon ajuda empresas e ISVs a consertar suas bases usando uma abordagem passo a passo. Em apenas algumas horas, os clientes podem se beneficiar de uma zona de destino bem arquitetada, uma tarefa que, historicamente, leva semanas para ser concluída. A Crayon criou uma biblioteca de AWS Architected Accelerators para ajudar os clientes a escalar. Usando sua experiência em FinOps, a Crayon costuma ajudar os clientes a reduzirem seus custos de TI em 30%, além de obter visibilidade 360° em tempo real de sua infraestrutura na nuvem.

Este ano, a Crayon comemora 10 anos de inovação em IA. Durante esse período, a empresa entregou mais de 300 projetos de IA aplicada ao vivo e gerenciou mais de 90 projetos de GenAI. Florian Rosenberg, CTO da Crayon, comentou o seguinte sobre esse feito tão importante: “Não há muito que não saibamos sobre como criar uma plataforma de dados moderna que permita que nossos clientes criem casos de uso de IA, que melhorem seus processos de negócios ou criem novos fluxos de receita”.

Melissa Mulholland, CEO da Crayon, acredita que há um motivo maior para o sucesso da empresa, mais além das habilidades técnicas: “Esses marcos são uma prova da dedicação e da experiência da nossa equipe em aproveitar as tecnologias da AWS para fornecer soluções impactantes. Graças ao nosso investimento como parceira de primeiro nível, capacitamos clientes de todos os portes a acessar programas da AWS que reduzem os custos de migração e modernização. Na Crayon, o atendimento ao cliente é fundamental – garantimos que cada cliente receba plataformas otimizadas e experiências excepcionais”.

Sobre a Crayon

Com sede em Oslo (Noruega), presença em 46 países e uma equipe especializada de 4 mil profissionais, a Crayon defende a otimização e a inovação de TI. Somos uma empresa centrada no cliente que proporciona retorno sobre o investimento em gastos com software e nuvem capacitando nossos clientes a adquirir e otimizar estrategicamente os investimentos em software, adotar tecnologias de nuvem e IA e impulsionar a inovação por meio de maior eficiência.

i De acordo com o Statista, em dezembro de 2023, mais de 262 mil funcionários de empresas de tecnologia no mundo todo haviam sido demitidos durante o ano em mais de 1.180 empresas.https://www.statista.com/topics/10370/tech-sector-layoffs/

ii Comunicado de imprensa da Gartner®: “Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 6.8% in 2024”, 17 de janeiro de 2024. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/01-17-2024-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-six-point-eight-percent-in-2024. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com a devida permissão. Todos os direitos reservados.

iiiAWS market share in the worldwide cloud infrastructure market amounted to 31%, compared to its main rival, Microsoft, which hit an all-time high of 23% in Q1 2024.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241003157846/pt/

Linda Rønningen

+47 405 55 278

linda.ronningen@crayon.com