Em respostaàcrescente demanda do consumidor por maior transparência por parte da indústria da moda, a PUMA lança a #KnowYourStuff, uma série de conteúdo educativo que se aprofunda em um dos temas mais debatidos da moda, couro versus couro vegano, e o impacto ambiental de ambos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241002166978/pt/

Created in collaboration with Aishwarya Sharma, one of PUMA’s ‘Voices of a RE:GENERATION’ and Global Goals Ambassador, #KnowYourStuff translates the complexities and progressions around the use of leather and its alternatives. (Photo: Business Wire)

Criada em colaboração com Aishwarya Sharma, uma das "Vozes" da PUMA e embaixadora de metas globais, a #KnowYourStuff traduz as complexidades e progressões relacionados ao uso do couro e suas alternativas. Disponível para visualização no YouTube da PUMA e no Instagram da Aishwarya a partir de hoje, a série com sete episódios será publicada ao longo das próximas duas semanas.

"Ao discutir abertamente sobre as complexidades dos materiais usados em nossos produtos, como o couro e suas alternativas, esperamos promover uma conversa mais informada e equilibrada sobre opções de calçados e vestuários sustentáveis, o que é essencial para impulsionar mudança positiva", afirmou Anne-Laure Descours, diretora de compras da PUMA. "A série #KnowYourStuff é prova do nosso compromisso com a transparência e a promessa feita durante o nosso evento Conferência do Povo para incluir a próxima geração como parte dessas importantes discussões".

A #KnowYourStuff faz parte do compromisso e das ações da PUMA em relação a ter maior transparência em sustentabilidade, dos quais Aishwarya é uma das quatro Vozes de uma RE:GENERATION (Re:geração) empregada pela PUMA para ajudar a traduzir sustentabilidade de maneira que engaje a próxima geração.

"Minha meta com a #KnowYourStuff é a de educar e capacitar meu público e os jovens mundialmente", afirmou Aishwarya Sharma. "A sustentabilidade pode ser complexa, e o tópico 'couro' está embutido em temas sensíveis; dessa forma, tomei cuidado para ter certeza de que seja abordado de uma maneira aberta e transparente que inspire as pessoas a se tornarem informadas sobre os materiais que elas optem por vestir".

Após visitar o arquivo da PUMA e testemunhar em primeira mão os bastidores do processamento de couro na Tailândia, Aishwarya faz relatos da sua missão de averiguação dos fatos, encorajando o público a conhecer os materiais que consome, #KnowYourStuff. Ao longo da sua jornada, Aishwarya navega por diferentes perspectivas relacionadas ao couro com convidados, incluindo as principais partes interessadas da PUMA e da PETA (Pessoas pelo tratamento ético dos animais). Entre as principais conversas estão bem-estar animal e o uso do couro como subproduto da indústria da carne bovina, pecuária e preocupações com o desmatamento, processo de curtimento do couro, inovações em novos materiais e desafios da indústria.

Embora a PUMA tenha uma longa história com o couro, desde os anos 1950, o couro hoje corresponde a aproximadamente 4% dos materiais dos calçados da empresa. As metas 10For25 da PUMA incluem aquisição de couro 100% de fontes certificadas e, hoje, a marca trabalha com terceiros, como o Leather Working Group, para garantir que todo o couro tenha como origem curtumes certificados. Além disso, a PUMA consulta organizações de proteção animal regularmente para rever sua política e ações quanto ao bem-estar animal.

Para assistir ao primeiro episódio da #KnowYourStuff, acesse o YouTube da PUMA ou siga o Instagram @figuramoda da Aishwarya.

Acesse https://foreverbetter.com/en para saber mais.

Notas aos editores:

Sinopse dos episódios da #KnowYourStuff

Episódio 1 – Prepare-se comigo para #KnowYourStuff – ao vivo, 2 de outubro de 2024

Introduçãoàsérie eàjornada da Aishwarya iniciando a conversa sobre couro versus couro vegano

Episódio 2 – Couro: prós e contras – ao vivo, 7 de outubro de 2024

Uma discussão com Frank Schmidt, diretor de responsabilidade corporativa (PETA), e Veronique Rochet, diretora sênior de sustentabilidade (PUMA), abrangendo os fatos, as vantagens e desvantagens do couro e as alternativas ao couro Destaques do couro como subproduto da produção de carne bovina, considerações sobre bem-estar animal e atenção a preocupações com o desmatamento



Episódio 3 – PUMA sempre em evolução – ao vivo, 9 de outubro de 2024

Aishwarya visita a sede da PUMA e fala com Romain Girard, vice-presidente de inovação, e Ulrich Planer, líder de arquivo da PUMA Conversas examinam os produtos históricos de couro usados pela PUMA no passado



Episódio 4 – Os químicos do couro – ao vivo, 11 de outubro de 2024

Aishwarya visita uma fábrica de couro na Tailândia para explorar o processo de curtimento do couro

Aishwarya explora o uso de químicos na produção do couro

Episódio 5 – E a água? – ao vivo, 14 de outubro de 2024

Aishwarya continua sua jornada na fábrica de couro e aprende sobre a água e o tratamento de água residual na produção de couro

Episódio 6 – As alternativas – ao vivo, 16 de outubro de 2024

Aishwarya retornaàsede da PUMA após suas descobertas na fábrica de couro

Aishwarya fala com Romain Girard, vice-presidente de inovação da PUMA, sobre as alternativas ao couro exploradas pela PUMA no passado

Episódio 7 – Você conhece o que consome? #KnowYourStuff – ao vivo, 18 de outubro de 2024

Aishwarya volta para casa e conclui a série resumindo sua jornada

Aishwarya pede ao seu público para compartilhar o que aprenderam, com a chance de ganhar um par de calçados PUMA RE:SUEDE

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há mais de 75 anos, a PUMA impulsiona incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. A empresa colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura e moda de rua. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241002166978/pt/

Videos:

Contato para a mídia:Samantha.duplessis@puma.com