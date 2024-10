A busca por mais produtividade e eficiência dentro das empresas aponta para a necessidade de se investir em inovações tecnológicas, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A entidade defende que as ferramentas de inovação e produtividade podem ajudar a reorganizar processos e implementar mudanças significativas nos negócios.

As afirmações têm como base um estudo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que mostrou que as inovações tecnológicas aumentaram a produtividade de micro, pequenas e médias empresas em 22%, sem a necessidade de alteração no quadro de funcionários. A pesquisa do Senai avaliou o impacto do uso de ferramentas de baixo custo, sensoriamento, computação em nuvem e internet das coisas (IoT) em empresas de diferentes setores nas cinco regiões do Brasil.

Vantagens do uso da tecnologia nas empresas

A necessidade da implementação de ferramentas de produtividade nas empresas é destacada não apenas por empregadores, mas também por quem as utiliza no trabalho diário. Uma pesquisa da Zendesk, empresa de desenvolvimento de software dinamarquesa, mostrou que 35% dos trabalhadores acreditam que é necessário ter as ferramentas certas para fazer bem o trabalho.

O uso da tecnologia permite, entre outras coisas, maior flexibilidade nos processos administrativos, produtivos e organizacionais, como apontam dados do módulo temático de Tecnologias Digitais Avançadas, Teletrabalho e Cibersegurança, da PINTEC Semestral 2022 - uma pesquisa estatística realizada pelo IBGE junto às empresas. Além da flexibilidade, os entrevistados pelo instituto apontaram a eficiência como um dos maiores benefícios das ferramentas tecnológicas para as empresas.

Por que utilizar apps e ferramentas tecnológicas

Existem inúmeras ferramentas de produtividade disponíveis no mercado, com diferentes funções, indo do armazenamento de dados até o gerenciamento de processos. Além disso, há aquelas que facilitam tarefas diárias rotineiras, desde ler um texto até converter um arquivo, como é o caso da PDF Guru.

Mas, de modo geral, essas ferramentas aprimoram a gestão, contribuindo para a organização, comunicação e otimização da execução das tarefas, conforme destaca a Totvs, empresa de software brasileira. Ou seja, oferecem recursos que facilitam o trabalho tanto dos gestores quanto dos trabalhadores.

Um exemplo são as ferramentas de gerenciamento de projetos online indicadas pelo Sebrae, como o Trello e a Asana. Através delas, empresas conseguem designar e acompanhar a realização de tarefas de seus colaboradores mesmo com times em home office. Isto porque as interfaces disponibilizam recursos de controle e podem ser acessadas de qualquer lugar.

Ainda segundo a publicação do Sebrae, empresas que precisam de ferramentas mais abrangentes encontram no Notion uma plataforma com banco de dados, gerenciamento de projetos e outras funcionalidades. Já startups que trabalham em sistema remoto e necessitam de ferramentas com foco em comunicação podem utilizar plataformas como a Teams, da Microsoft, que permite a realização de reuniões online.

Novos apps surgem com o avanço da inteligência artificial

O futuro das tecnologias está diretamente relacionado à implementação da inteligência artificial, inclusive no mundo corporativo. Especialistas apontam que o uso da inteligência artificial tende a melhorar a produtividade das empresas. Isto porque permite automatizar processos, liberando funcionários para tarefas mais estratégicas, e tomar decisões mais rápidas e informadas, já que a IA consegue analisar grandes volumes de dados em tempo real.

Nesse sentido, o estudo "The Cultural Benefits of Artificial Intelligence in the Enterprise", desenvolvido pelo Boston Consulting Group (BCG) e o MIT Sloan Management Review (MIT SMR), mostrou que 51% das empresas que adotaram a inteligência artificial na América Latina lucram com o uso da tecnologia. Destas, 7% tiveram retorno financeiro elevado em comparação com os resultados antes da implementação da IA. No mundo, 55% das empresas que passaram a usar a inteligência artificial registraram lucro, sendo que 11% delas lucraram significativamente, segundo a pesquisa.

E o uso da IA já é uma realidade no Brasil. Em um relatório recente encomendado pela Microsoft e pela Edelman Comunicação revelou que 74% das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras já estão utilizando a inteligência artificial. A pesquisa mostrou que as empresas adotaram a IA, principalmente, para melhorar a experiência do cliente, aumentar a eficiência e agilizar os processos de seus negócios. Os assistentes virtuais e ferramentas de produtividade lideram os usos da inteligência artificial pelas empresas brasileiras atualmente, segundo o estudo.

