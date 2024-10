FGM Dental Group e dOne 3D apresentam a Voxelprint Ceramic

A FGM Dental Group, indústria catarinense de produtos odontológicos, em parceria com a empresa dOne 3D, apresenta ao mercado a Voxelprint Ceramic, uma inovação em resina 3D fotopolimerizável biocompatível, destinada a próteses unitárias sobre dentes e implantes. O lançamento ocorreu durante o IN Congress 2024, que aconteceu de 24 a 27 de setembro, no Anhembi, em São Paulo.

A Voxelprint Ceramic possui aproximadamente 60% de cargas inorgânicas à base de materiais vitrocerâmicos, com o propósito de oferecer uma combinação de resistência mecânica e versatilidade estética. A tecnologia, que permite três níveis de translucidez, está disponível em 11 cores.

Segundo o Prof. Dr. Marcelo Giordani, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e pós-graduado em implantodontia e reabilitação estética, a Voxelprint Ceramic é uma inovação para a odontologia digital. "Parece cerâmica. Eu já utilizava resina impressa para meus trabalhos posteriores, mas agora, com a resina HT, podemos usá-la em casos estéticos anteriores. O comportamento óptico é comparável ao das cerâmicas".

Bianca Mittelstädt, CEO da FGM Dental Group, fala sobre a importância da parceria com a dOne 3D, distribuidora exclusiva da Voxelprint: "A Voxelprint chega como uma nova solução na fabricação de próteses dentárias e dispositivos odontológicos".

A dOne 3D se consolidou como uma empresa de tecnologia 3D para dentistas e profissionais da área. A empresa mantém o compromisso de aprimorar seus serviços e impressoras, promovendo o uso de soluções para a odontologia. Com a Voxelprint Ceramic, FGM e dOne 3D reafirmam o compromisso com a pesquisa científica e a inovação tecnológica, com a finalidade de otimizar os resultados clínicos no setor de odontologia.

Website: https://fgmdentalgroup.com/