Pesquisa: 73% das pessoas priorizam produtos sustentáveis

Uma pesquisa feita pela consultoria EY e divulgada pela revista Exame apontou que 73% dos brasileiros estão mudando para alternativas sustentáveis nos produtos que compram. Isto é, priorizando bens que têm um impacto menor no meio ambiente.

A mesma pesquisa constatou que 46% da população se diz disposta a pagar mais caro por itens sustentáveis. Os dados, relativos a 2023, apontam ainda que 77% alegam usar sacolas reutilizáveis e 80%, reciclam ou reaproveitam os produtos que utilizam.

Erick Badanai, cofundador da Zen Brindes, empresa que trabalha com a confecção de brindes corporativos sustentáveis, enxerga de maneira positiva o resultado da pesquisa e afirma que os negócios precisam acompanhar essa tendência.



“Ver que 73% dos consumidores estão optando por alternativas sustentáveis mostra que a consciência ambiental não é mais apenas um diferencial, mas uma prioridade. Isso também evidencia que as empresas precisam adaptar suas práticas para atender a essa demanda crescente por produtos que respeitam o meio ambiente”, afirma.



No caso da Zen Brindes, são oferecidos aos clientes produtos feitos de materiais sustentáveis, como fibra de arroz, bambu, cortiça e outras fontes renováveis e recicláveis. Badanai explica que, além de ajudar a natureza, a escolha por esse tipo de item também pode trazer outros benefícios.



“A oferta de brindes personalizados sustentáveis é uma forma estratégica de engajar tanto colaboradores quanto clientes em práticas mais conscientes. Por exemplo, uma empresa que deseja reforçar seu compromisso ambiental pode optar por oferecer garrafas de inox ou alumínio personalizadas como brindes, em vez de copos descartáveis. Essas garrafas são reutilizáveis, duráveis e mantêm o nome da empresa sempre presente no cotidiano do usuário”, exemplifica.



Outra possibilidade é substituir sacolas plásticas por ecobags feitas de materiais recicláveis no dia a dia, acrescenta Badanai. Ele diz que existem empresas que fazem a distribuição desses itens em eventos corporativos ou campanhas internas, como forma de promover o uso consciente e ressaltar o posicionamento da marca.



“A escolha por produtos sustentáveis vai além de uma ação de marketing ? é uma oportunidade para as empresas liderarem o caminho em práticas responsáveis e ecológicas. Em um cenário no qual o consumidor brasileiro está cada vez mais atento a essas questões, trata-se de uma forma inteligente de se conectar com o público e reforçar a responsabilidade socioambiental”, conclui.

