Ciudad del Este terá Black Friday entre 14 e 17 de novembro

De 14 a 17 de novembro de 2024, a Ciudad del Este, no Paraguai, realiza a edição 2024 da liquidação conjunta Black Friday, que oferece descontos de até 70% nas principais lojas de comércio do país. A informação foi divulgada pela Câmara de Comércio e Serviços de Ciudad del Este e repercutida pelo portal H2FOZ.

A organização destaca que, assim como nos últimos anos, a Black Friday deve ser realizada em dias paralelos ao feriado brasileiro de Proclamação da República (15/11). A entidade espera que o evento seja uma oportunidade para “dinamizar a Ciudad del Este”.

Ao longo de quatro dias, a cidade, localizada no lado paraguaio da fronteira, deve promover ações para facilitar o fluxo de chegada e saída de visitantes, como a separação de vias exclusivas para pedestres e atenção para com o trânsito de veículos.

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu, revela que a realização da Black Friday em Ciudad del Este, no Paraguai, deve movimentar o setor de turismo e hotelaria em Foz do Iguaçu (PR).

“Foz do Iguaçu é um dos principais destinos de compras do Brasil, ainda mais quando os turistas querem viajar para fazer compras no Paraguai de produtos importados”, explica.

O número de turistas internacionais (791.504) que visitaram o Paraná em 2023 cresceu 51,3% em relação aos números registrados em 2022 (522.832), conforme dados da nova edição do Boletim de Dados Turísticos, repercutidos pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e pela Agência Estadual de Notícias do Paraná.

Segundo o levantamento, as atividades turísticas no Estado cresceram 10% em 2023, em relação aos dados computados no ano precedente - o maior índice da região e o quarto do Brasil. Como resultado, foram criadas 6,7 mil novas vagas de emprego formais no Paraná.

Mendes ressalta que, todos os anos, a cidade recebe milhares de turistas para comprar produtos como roupas, perfumes, malas, eletrodomésticos, bebidas e eletrônicos.

“O período da Black Friday é o mais esperado do ano, pois aumenta significativamente o comércio em Ciudad del Leste, no Paraguai, onde é esperado um grande volume de turistas nesta data”, afirma.

A propósito, uma pesquisa recente realizada pela Hibou, empresa de monitoramento e insights de consumo, indicou que mais da metade (53%) dos brasileiros planejam viajar até julho de 2025. Segundo o balanço, compartilhado pelo site Panrotas, 55% dos entrevistados planejam viajar para outros Estados do país.

Para o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, a experiência nos anos anteriores demonstra que a edição 2024 da liquidação conjunta Black Friday na Ciudad del Este deve ser bem-sucedida.

“Em 2023, tivemos uma semana de grande movimento no Paraguai, onde turistas do Brasil tiveram a oportunidade de aproveitar grandes promoções de até 70% de desconto”, destaca.

