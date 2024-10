Vision One cria cartão de saúde que democratiza atendimento oftalmológico

Em um cenário onde mais de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para cuidados de saúde, o Visão Saúde, um cartão desenvolvido pela rede Vision One, surge como uma nova alternativa para o atendimento oftalmológico acessível.

A iniciativa visa preencher uma lacuna significativa no acesso a serviços de saúde visual de qualidade, especialmente para as pessoas que não possuem plano de saúde. Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao menos 71,5% da população brasileira depende do sistema público.

O cartão de saúde Visão Saúde foi criado com o objetivo de democratizar o acesso à oftalmologia, atendendo não apenas pessoas físicas, mas também pequenos empresários e trabalhadores informais.

"A ideia do cartão é tornar o atendimento oftalmológico de qualidade acessível a todos", explica André Marinho, head de Marketing da Vision One. O cartão se diferencia pela ausência de custos de adesão, mensalidade ou mesmo fidelidade. Ele é totalmente gratuito para os pacientes, além de ser aceito nos maiores hospitais de olhos do país que integrem a rede.

Com um modelo que utiliza espaços ociosos nas agendas das clínicas e hospitais da rede, o Visão Saúde oferece descontos em consultas, exames e cirurgias oftalmológicas sem comprometer a qualidade do atendimento em instituições como H.Olhos (São Paulo), CBV Hospital de Olhos (Brasília), Hospital de Olhos de Cuiabá (Cuiabá), Oftalmos Hospital de Olhos (Santa Catarina), Centro Capixaba de Olhos (Espírito Santo), Vilar Hospital de Olhos (Piauí), Oftalmo Città (Rio de Janeiro) e Hospital de Olhos de Sergipe (Sergipe).

O cartão de saúde não só amplia o acesso aos serviços de saúde visual, mas também busca atender a uma demanda crescente por cuidados oculares em um país com uma população em envelhecimento. Para Marinho, o Visão Saúde é uma resposta direta à necessidade de inclusão e eficiência no setor da saúde visual, impactando positivamente na vida de milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS.

Além disso, a Vision One planeja expandir o alcance do Visão Saúde, agregando novos parceiros e fortalecendo a rede de atendimento. "As pessoas têm dado mais atenção aos cuidados de saúde, e o nosso plano é continuar crescendo e tornando esses cuidados cada vez mais acessíveis", acrescenta Marinho.

Essa iniciativa coloca o Visão Saúde como um modelo de parceria que desafia as barreiras tradicionais de acesso à saúde visual no Brasil, promovendo uma oftalmologia mais inclusiva e acessível a todos os públicos, e mostrando como a inovação pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa.

Website: https://visionone.com.br/