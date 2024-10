Feira Expolux impulsiona negócios na indústria da iluminação

Entre os dias 17 e 20 de setembro, profissionais ligados ao setor de iluminação participaram de uma jornada de atualização e negócios durante a Expolux. A 18ª edição do evento fez do Brasil um centro de lançamentos e negócios para a América Latina, apontando direções do mercado nos próximos anos.

A feira deste ano teve mais de 20 mil visitantes, o que representa um crescimento de cerca de 25% em relação à última edição, sendo que 72% desses visitantes tinham poder de decisão de compra. A presença de profissionais da América Latina foi outro ponto de destaque, com compradores da Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai, Equador, Peru, México, entre outros países.

Já em relação aos negócios, houve aumento de 123% na geração de leads qualificados, o que deve reverberar em vendas nos próximos meses.

“O evento superou expectativas, seja em relação ao público ou expositores. Isso pode ser comprovado com o aumento de 16 pontos no índice que registra a satisfação das marcas. Isso também é reflexo do trabalho realizado com base em escuta ativa do mercado para que pudéssemos surpreender a todos!”, afirma Tatiana Rassini, Gerente da Expolux.

“A ABILUX avaliou os quatro dias de visitação e constatou a satisfação geral dos expositores. Quanto ao aspecto quantitativo, o evento deverá proporcionar negócios da ordem de R$ 700 milhões pela experiência proporcionada aos visitantes pelos expositores e pela imersão do SIMPOLED e Decor Light Show, instigando a substituição de instalações convencionais, modernização e busca na economia no consumo de energia elétrica”, analisa Marco Poli, diretor executivo da instituição.

Mercado aquecido

O cenário em que a feira é realizada não poderia ser mais oportuno. Se de um lado temos mais de 500 indústrias na área de iluminação, que geram mais de 23 mil empregos, além de um faturamento de R$ 8 bilhões só em 2023, de acordo com a ABILUX, por outro lado enfrentamos desafios como seca e baixa nos reservatórios, conta de luz mais cara e apagões. O que favorece a busca por melhores e mais inovadoras soluções.

Destaques

Alguns lançamentos reforçaram a busca por eficiência energética. Nesse aspecto, os sensores chamaram a atenção com possibilidades desde a adequação automática baseada na luz natural até tecnologias de dimerização e controle de uso. A multifuncionalidade também chamou atenção com luminárias prontas para a conexão de outros dispositivos, outra tendência do setor. Modelos diferentes de lâmpadas, com até três estágios e luz e tecnologia anti-insetos também fizeram sucesso.

No campo público, soluções como módulos para telegestão e uso da energia solar ganharam espaço. Já na parte de design e decoração, o uso da madeira e fibras naturais em pendentes e lustres desponta como tendência, assim como formas orgânicas e minimalistas.

Premiação

A 18ª Expolux também foi palco de premiação. Pelo Selo Lumina, iniciativa da organização em parceria com a Grau 10 Editora, visitantes puderam reconhecer o produto inovador e o estande destaque do evento, por meio de votação.

Os vencedores foram:

Categoria Produtos/Soluções

Abajur Madame - criação da Fox Lustres, feita em madeira, com formato orgânico, funcionalidades para controle da intensidade da luz e tecnologia wireless.

Categoria Estande

Helizarte - o estande explorou diferentes modelos de luminárias que remetem à natureza, à sustentabilidade e à sofisticação, destacando a tendência de uso da cor verde na decoração.

Depoimentos

Expositores

Talita Schreiber, diretora administrativa da Taschibra, disse: “a feira foi muito importante para nós justamente para mostrar os diversos lançamentos que trouxemos neste ano. Recebemos clientes de todo o Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e outras cidades do Nordeste. Isso foi muito importante porque vimos que os profissionais estão em busca de aprimorar projetos e conhecer as tendências”.

Gustavo Lorenzo, gerente nacional de vendas da Intral Iluminação, também destacou a importância do evento para apresentação de novidades. “Trouxemos luminárias para o crescimento de flores, a linha Stadium, específica para estádios, a luminária Cairo, segunda colocada no Prêmio Abilux Design de luminárias (categoria Luminárias Exteriores para Jardim), e tecnologias como nossa luminária que imita a luminosidade do ciclo do sol”, disse o executivo.

Outras marcas participantes como Gaya, Metal Domado, Nordecor, Hevvy, Tecnowatt e Itamonte Iluminação também deixaram depoimentos. A íntegra está disponível no link.

Visitantes

Empresária de Natal (RN), Rafaela Soares, proprietária da Spassolux, visitou a feira em busca de soluções. “Muitos dos expositores já são meus fornecedores. Pesquisei arandelas, pendentes, encontrei produtos do meu interesse e comprei alguns”.

Conhecer lançamentos foi um dos motivos da visita de Romário Guedes, gerente da Invlightt Iluminação. “Vários produtos me chamaram a atenção, inclusive estamos com negociação em andamento que deverá ser concluída nos próximos dias”.

O evento teve apoio da Associação Brasileira da Indústria da Iluminação (ABILUX), do Sindicato da Indústria de Lâmpadas e Aparelhos Elétricos de Iluminação no Estado de São Paulo (SINDLUX), da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública (ABCIP), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), da Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana (ABRASI), da Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação (AsBAI), da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), do Green Building Council Brasil (GBC Brasil) e do Sindicato Empresarial do Comércio Atacadista de Material de Construção, Material Elétrico e Energia Elétrica no Estado de São Paulo (SINCOMACO).

A 19ª edição da Expolux – Feira Internacional da Indústria da Iluminação já tem data para acontecer. Será de 15 a 18 de setembro de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. A organização é da RX.

Website: http://www.expolux.com.br