Cirurgião-dentista usa botox para fins estéticos e funcionais

De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), a toxina botulínica, ou Botox, como é popularmente conhecida, é o procedimento estético mais realizado no mundo. Geralmente feito em consultórios médicos e clínicas de estética, o Botox também passou a ser encontrado na odontologia, desde que o Conselho Federal de Odontologia (CFO) permitiu que cirurgiões-dentistas realizem tratamentos com botox e preenchedores, como o ácido hialurônico.

O cirurgião bucomaxilofacial Denilson Couto da Silva (CRO 126964) explica que o Botox oferece resultados eficazes e seguros quando aplicado por profissionais capacitados. “A aplicação de toxina botulínica por cirurgiões-dentistas é uma prática reconhecida, uma vez que temos pleno domínio da anatomia da face, o que garante precisão e segurança no tratamento”, afirma Denilson.

O Botox atua interrompendo a comunicação entre os nervos motores e os músculos faciais, relaxando-os e prevenindo a formação de rugas de expressão. No entanto, sua aplicação não se restringe ao campo estético.

Além de suavizar rugas, a toxina botulínica tem demonstrado benefícios funcionais em tratamentos médicos. Denilson Couto destaca que o uso funcional do Botox também está ganhando espaço, sendo indicado para condições como bruxismo, hiperidrose (excesso de suor) e até enxaquecas. “A toxina botulínica vai além da estética. Ela oferece soluções para problemas que afetam diretamente a qualidade de vida dos pacientes, como o ranger de dentes durante o sono e o sorriso gengival excessivo”, ressalta o cirurgião.

Como o Botox é aplicado?

Denilson esclarece que a aplicação de Botox ocorre diretamente nos músculos faciais. O procedimento consiste em injetar a toxina botulínica em áreas específicas, de acordo com o objetivo estético ou funcional do paciente. O efeito do Botox geralmente dura entre quatro e seis meses, sendo necessário, após esse período, realizar novas sessões para manter os resultados.

Cuidados com o Botox

Para Denilson, embora o Botox seja um procedimento relativamente simples e seguro, ele aponta que existem contraindicações importantes a serem consideradas. “O uso da toxina botulínica não é recomendado para pessoas com infecções ativas, que tenham recebido recentemente a vacina antitetânica, que tenham doenças neuromusculares, ou que estejam utilizando determinados antibióticos e relaxantes musculares. Além disso, gestantes, lactantes e pessoas alérgicas à toxina ou seus componentes devem evitar o procedimento.”

